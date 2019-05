Ried setzt auf Siegermentalität

Innviertler sind in 2. Fußball-Liga heute beim Dritten Innsbruck gefordert

Von Roland Korntner

Wacker Innsbruck Amateure gegen SV Guntamatic Ried, das ist heute (19.10 Uhr) das Duell Dritter gegen Ersten sowie der beiden Teams der Stunde der 2. Liga. Sowohl die Tiroler, als auch die Oberösterreicher sind im Frühjahr ungeschlagen und holten aus neun Matches mit sechs Siegen und drei Remis je 21 Punkte. Die letzten Niederlage setzte es für beide Klubs jeweils am 9. November!

„Ich hoffe, dass wir weiter in Top-Form agieren, wieder 100 Prozent Einstellung und Motivation zeigen“, meinte Ried-Trainer Gerald Baumgartner zum VOLKSBLATT. Was ihn zuversichtlich stimmt? „Wir haben eine Siegermentalität in die Mannschaft gebracht und ich bin zuversichtlich, dass wir die wieder zeigen.“ Gegen einen Gegner, der talentiert und spielstark sei und unbekümmert aufspielen könne.

„Das macht Innsbruck gefährlich.“ Im Fernduell um den Aufstieg mit Wattens (empfängt gleichzeitig die Young Violets) ist aber verlieren verboten. „Kontrollierte Offensive“, nannte Baumgartner das Erfolgsrezept.

P.S.: Wr. Neustadt wird nach dem Rauswurf von Gerhard Fellner vom bisherigen Co Sargon Duran interimistisch bis Saisonende gecoacht.