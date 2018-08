Ried sieht sich „auf gutem Weg“

Fußball: Am Freitag soll weitere Steigerung her — Weissenböck schwärmt von Flavio

Von Tobias Hörtenhuber

Sechs Punkte, Torverhältnis 5:0 — der Gegner am Freitag (19.10/live laola1.tv) der SV Guntamatic Ried, der Kapfenberger SV, startete perfekt in die neue zweite Liga. „Uns erwartet ein Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt. Wir müssen auf der Hut sein“, ist sich SVR-Trainer Thomas Weissenböck bewusst. Er hofft nach dem 2:1 gegen Wattens auf eine weitere Leistungssteigerung seiner „Wikinger“. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht dort, wo wir hinwollen“, erklärte der 46-Jährige. Erstmals in dieser Saison könnte auch Mittelfeldmotor Julian Wießmeier mit dabei sein. Der 25-jährige Deutsche trainierte nach seinem Rippenbruch wieder voll mit.

„Ein positiver Typ“

Der erste Einsatz von Stürmer Flavio Dos Santos, der wie berichtet nach acht Monaten endlich in Ried angekommen ist, wird noch etwas dauern, doch schon nach dem ersten Kennenlernen ist Weissenböck überzeugt, dass „wir noch viel Freude mit ihm haben werden.“ Gestern trainierte der 22-jährige Flavio bei den Amateuren mit. Es gehe einmal darum, die körperlichen Defizite aufzuholen und die Spielidee der Innviertler zu verinnerlichen, meinte Weissenböck, der vom Menschen Flavio angetan ist. „Ein positiver Typ, eine Bereicherung, alleine vom Wesen her.“