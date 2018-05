Die SV Ried will den Party-Crasher spielen

Von Roland Korntner

„Wir wissen, dass uns ein schwerer Gang zum Fast-Meister erwartet“, meinte mit Thomas Weissenböck der Trainer von Fußball-Erstligist SV Guntamatic Ried. Seine Mannschaft trifft am Freitag (20.30) in Innsbruck auf den Tabellenführer FC Wacker. Der könnte mit einem Remis den Aufstieg und mit einem Sieg vielleicht auch schon den Meistertitel perfekt machen, sollte davor Hartberg gegen gegen FC Blau Weiß Linz (18.30 Uhr) maximal einen Zähler holen. „Es wäre arrogant, von einem Muss-Sieg zu sprechen, aber wir wollen der Party-Crasher sein und aus Innsbruck etwas mitnehmen“, so Weissenböck zum VOLKSBLATT. Er ist froh, dass wir „einmal nicht der Favorit sind“ und weiß, worauf es gegen die Tiroler ankommen wird. „Sie lassen wenig zu und schalten schnell um, kontern sehr gut. Da müssen wir auf der Hut sein, das müssen wir unterbinden“, forderte Weissenböck vor dem Duell mit Karl Daxbacher. Der ja ein echter Titelgarant ist. Seit 2001 ist der Niederösterreicher je dreimal mit dem LASK und St. Pölten sowie einmal mit den Austria Amateuren Meister geworden, dazu kommt noch der Triumph im ÖFB-Cup mit der Austria anno 2009.

Karl Daxbachers Meistertitel:

2001:St. Pölten/2. Landesliga

2002:St. Pölten/1. Landesliga

2005:Austria Am./Regionalliga

2007:LASK/Erste Liga

2013:LASK/Regionalliga

2014:LASK/Regionalliga

2016:St. Pölten/Erste Liga