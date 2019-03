Ried zog in 2. Liga nach Punkten mit Leader Wattens gleich

Ried hat in der 2. Fußball-Liga nach Punkten mit Tabellenführer Wattens gleichgezogen. Die Innviertler setzten sich am Freitagabend in der 19. Runde bei Liefering in der Red Bull Arena in einer packenden Partie nach 1:2-Pausenrückstand noch 6:2 durch. Die Tiroler haben aber die Chance, die alte Drei-Punkte-Führung am Sonntag mit einem Heimerfolg gegen Mittelständler FAC wiederherzustellen.

Einen Rückschlag im Titelkampf gab es für den Dritten Wiener Neustadt, dem nach einem klaren 1:3 bei den Young Violets vier Punkte auf das Führungsduo fehlen. Der für den Aufstieg nicht infrage kommende Vierte Blau-Weiß Linz unterlag bei Amstetten 0:2. Der Sechste Austria Lustenau verlor bei den Juniors Oberösterreich 2:4. Das zweite Team von Wacker Innsbruck verbesserte sich mit einem 2:2 gegen Austria Klagenfurt auf Rang sieben. Im Abstiegskampf gab Horn die “Rote Laterne” mit einem Heim-2:0 gegen Lafnitz an das nun punktgleiche Vorwärts Steyr ab. Die Partie der Oberösterreicher gegen den KSV wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes verschoben.

Die Rieder verzeichneten in Wals-Siezenheim einen Traumstart, Stürmer Patrik Eler (9.) traf mit einem Lupfer zum ersten Mal für die Innviertler. Danach übernahmen aber die “Jungbullen” das Kommando und drehten vorerst die Partie. Dominik Stumberger traf via Freistoß (19.) und Elfmeter (29.). Ein Triplepack wäre möglich gewesen, der Innenverteidiger setzte seinen zweiten Strafstoß (43.) aber stümperhaft neben das Tor. Das sollte sich rächen. Ried kam mit deutlich mehr Dampf aus der Kabine und wurde für eine bessere Vorstellung nach dem Seitenwechsel ordentlich belohnt. Nach missglücktem Stumberger-Rückpass glich Marco Grüll (47.) aus. Vier Minuten später legte der 20-Jährige via Elfmeter einen weiteren Treffer nach.

Nach Grüll-Zuspiel erhöhte Balakiyem Takougnadi (65.) auf 4:2. Nach einer Gelb-Roten Karte für Lieferings Alois Oroz (83./Foul) machten Thomas Reifeltshammer (89.) per Kopf und Ante Bajic (95.) noch einen Kantersieg perfekt. Ried fand damit nach dem 0:0 gegen den KSV zurück auf die Siegerstraße und ist mittlerweile fünf Partien unbesiegt.

Wiener Neustadt erlebte in Wien einen rabenschwarzen Tag. Bei den Gastgebern traten auch profierfahrene Kicker als Torschützen in Erscheinung. Winter-Zugang Sterling Yateke erzielte das 2:0 (45.+2), Dominik Fitz das 3:0 (62.). Zuvor hatte Stefan Jonovic (12.) für einen Auftakt nach Maß gesorgt. Hamdi Salihi gelang in der Nachspielzeit per Elfmeter der Ehrentreffer.

Amstetten startete gegen die Linzer wie aus der Pistole geschossen. Die einzigen Tore des Spiels durch Patrick Schagerl (3.) und Marco Stark (19.) fielen bereits in der Anfangsphase. Sehr zur Freude von Ex-St.-Pölten-Trainer Fallmann, der zum zweiten Mal auf der Betreuerbank von Amstetten saß und mit seinem Team bis auf einen Punkt an den ersten Nichtabstiegsplatz heranrückte. Auf dem liegt Klagenfurt, das dank eines späten Treffers von Okan Aydin (79.) noch einen Punkt in Tirol holte. Für Lustenau war ein Doppelpack von Ronivaldo (76., 84.) bei der 2:4-Niederlage in Linz nur Ergebniskosmetik. Der Brasilianer hält nun bereits bei 16 Saisontoren.