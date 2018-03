Rieder 1:3-Pleite gegen Innsbruck: Jetzt ist Feuer am Dach

Spätestens jetzt ist bei der SV Guntamtic Ried so richtig Feuer am Dach, die Innviertler verloren am Freitag den Schlager der Ersten Fußball-Liga gegen Wacker Innsbruck mit 1:3 (0:0). Der Rückstand des selbst ernannten Topfavoriten auf den Tabellenführer aus Tirol beträgt damit schon sieben Zähler. Nur gut, dass Wr. Neustadt (0:0 in Kapfenberg) nicht gewonnen hat, somit bleiben wenigstens die zweitplatzierten Niederösterreicher mit zwei Punkten Vorsprung in Reichweite. Verabschiedet wurden die Rieder von ihren Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Von Roland Korntner

Von Anfang an war das Bemühen der Innviertler zu spüren, diesem Spiel den Stempel aufdrücken und nach fünf Remis in Folge auf die Siegerstraße zurückkehren wollen. Doch erste Chancen blieben ungenützt. Zunächst konnte Chabbi ene Steilvorlage nicht an Keeper Knett vorbeispitzeln (2.), dann wurde ein Schuss des im Frühjahr noch immer erfolglosen Top-Torjägers der Innviertler aus aussichtsreicher Postion geblockt (6.).

Im Gegenzug deuteten die Tiroler erstmals ihre Gefährlichkeit an, doch Jamnig erwischte den Stanglpass nicht richtig (7.). Zehn Minuten später kam Gabriele zum Schuss, da musste sich Rieds Schlussmann Gebauer erstmals richtig strecken.

In der Folge flaute die Partie merklich ab, ein Kopfball von Haring war die letzte erwähnenswerte Aktion (26.).

Wießmeier fixierte Führung

Aber auch nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit Elan aus der Kabine, das wurde belohnt. Chabbi passt auf links zum eingewechselten Durmus und dessen Flanke versenkte (wieder einmal) Mittelfeldspieler Wießmeier zur Führung (49.). Wieder kein Stürmertor für die Oberösterreicher, das letzte gelang Fröschl am 24. November beim 2:2 gegen Wr. Neustadt.

Die Oberösterreicher versuchten nachzusetzen und hätten die Führung durchaus ausbauen können, ja müssen. Erst wurde ein Versuch von Wießmeier geblockt (53.), dann wollte der völlig verunsicherte Chabbi noch einmal auf Durmus querlegen, anstatt selbst den Abschluss zu suchen (55.) – ein Abwehrspieler konnte klären.

Mit fragwürdigem Elfer kippte das Spiel

Das sollte sich rächen, denn Schiedsrichter Weinberger fiel wohl auf eine Schwalbe von Schimpelsberger herein, den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Jamnig (57.) souverän. Damit hatten die Innviertler (inklusive dem Cup-Match gegen Rapid) im fünften Spiel in Folge sowie zum sechsten Mal in den letzten sieben Partien eine Führung hergegeben.

Es sollte freilich noch schlimmer kommen, denn nur drei Minuten später gingen die Innsbrucker in Führung. Nach einer Kopfballstaffette kam Dedic zum Abschluss, seinen ersten Versuch konnte Keeper Gebauer noch abwehren, doch der Stürmer staubte selbst zum 1:2 (60.) ab.

Der Schock saß tief, dennoch bäumten sich die Innviertler auf. Mehr als ein Kopfball von Prosenik, der neben das Tor ging (70.), war aber nicht zu sehen.

Auf der anderen Seite fand zunächst Gabriele bei einer guten Chance seinen Meister in Gebauer (78.), doch Sekunden später sah der Torhüter bei einem Schuss von Jamnig aus 35 Meter mitten aufs Tor gar nicht gut aus. Er schlug sich den Ball via Latte selbst ins Tor. Die endgültige Entscheidung.

Keine Jobgarantie für den Trainer

Der Haussegen hängt damit in Ried endgültig schief! „Ich bin enttäuscht, wir werde uns mit dem Trainerteam zusammen setzen und und Gedanken machen“, so Manager Fränky Schiemer. „Der Spielfilm ist immer wieder der gleiche, das ist beunruhigend“, so Schiemer. Eine Jobgarantie für Trainer Lassaad Chabbi nach der Länderspielpause in zwei Wochen in Hartberg wollte weder er noch Finanzchef Roland Daxl abgeben.

„Man merkt, dass Ried verkrampft ist, dass die Lockerheit fehlt“, erklärte Innsbruck-Trainer Karl Daxbacher, der natürlich happy war. „Im Moment läuft alles für uns.“ Gleichzeitig trat er auf die Euphoriebremse: „Die Spiele sind alle sehr eng. Es muss uns bewusst sein, dass es sehr schnell in die andere Richtung gehen kann“, warnte er seine Schützlinge.

SV Guntamatic Ried – Wacker Innsbruck 1:3 (0:0)

Tore: Wießmeier (49.) bzw. Jamnig (58./Elfmeter, 79.), Dedic (60.).