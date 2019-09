Rieder Messe lockt seit gestern die Massen

Es ist angerichtet: Mit der Eröffnung durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat die Rieder Messe gestern feierlich ihre Tore geöffnet. Mit ihrer Kombination aus Landwirtschaft, Herbstmesse und Volksfest ist sie aus Ried nicht mehr wegzudenken, bis Sonntag werden Massen an Besuchern erwartet.

Geboten wird einiges: Auf 145.000 Quadratmetern präsentieren rund 700 Aussteller aus zwölf Nationen sich den Besuchern, erstmals sind auch Aussteller aus Russland auf der Messe vertreten. Bei der Tierzuchtschau wird unter anderem die größte in Österreich jemals präsentierte Tierschau an seltenen Rassen gezeigt. Auch gibt es einen Live Freilaufstall.

Jährlicher Fixpunkt

Nicht umsonst spricht Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger von der Veranstaltung als Fixpunkt im agrarischen Jahr. „Die Landwirtschaftskammer und ihre Fachverbände sind auch heuer wieder mit einem breiten Informations-, Beratungs- und Ausstellungsangebot in Ried vertreten“, betont sie die Bedeutung. In die gleiche Kerbe schlägt Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die gestern Nachmittag nach Ried kam und auch heute noch anwesend sein wird: „Die Landwirtschaftsmesse zählt zu den Fixterminen in meinem Kalender, das ist schon seit vielen Jahren so. Hier sieht man sehr konkret, wie innovativ und erfolgreich die heimische Landwirtschaft ist. Was man hier bei jedem Stand an Neuerungen, an Technik und unternehmerischem Geist sieht, das ist beeindruckend. Das ist wichtig, weil es unsere Landwirtschaft wettbewerbsfähig hält und zu hoher Qualität bei den Erzeugnissen führt.“

LH: „Beeindruckend“

Nicht entgehen ließ sich die gestrige Eröffnung auch Landeshauptmann Thomas Stelzer. Er zeigte sich angetan von dem Gebotenen: „Messe-Großveranstaltungen wie die Rieder Messe stellen immer wieder unter Beweis, wie eindrucksvoll und breit gefächert die oberösterreichische Wirtschaftswelt ist und machen diese Veranstaltung dadurch zu einem Erlebnis: Der umfassende Blick auf die Weiterentwicklung einzelner Anbieter und Kleinprodukte sowie Innovationen aller Art sind es, die jedes Jahr Besucherinnen und Besucher anziehen. Und dass Oberösterreich sich zu seinen Bäuerinnen und Bauern bekennt und diese wertschätzt – davon zeugt die Rieder Messe jedes Mal stellvertretend“, so Stelzer.

„Wahre Leistungsschau“

Ein Fix-Besuch ist die Rieder Messe auch für Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, der sich wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger bei einem Rundgang von der Qualität überzeugte: „Die traditionsreiche Rieder Messe ist auch dieses Jahr wieder eine wahre Leistungsschau der Landwirtschaft. Unsere Bäuerinnen und Bauern machen Oberösterreich in fast allen Sparten zum Agrarland Nummer Eins. Damit dies so bleibt, braucht es stabile politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Dann kann sich die Innovationskraft und der Unternehmergeist unserer Familienbetriebe voll entfalten“, so Hiegelsberger gestern.