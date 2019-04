Rieder Schützenfest: Sieben Tore und vier rote Karten

Wir wollen es unbedingt und ich glaube mehr, als die Tiroler.“ Roland Daxl, Finanzchef der SV Guntamatic Ried ist von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga überzeugt, am Freitag machte seine Mannschaft den nächsten Schritt. Mit einem 7:0 (2:0) über SC Wr. Neustadt stehen die Innviertler zumindest bis Sonntag wieder an der Tabellenspitze, dann kommt es für Wattens zum schwierigen Derby gegen die Innsbruck-Amateure.

Die Weichen auf Sieg stellten die Rieder schon in Minute fünf, als Wießmeier das 1:0 fixierte. Weil Eler per Elfer auf 2:0 (43.) erhöhte und bei den Niederösterreichern Jovicic (mit einer harten Roten/45.) sowie Seidl (mit einer verdienten Ampelkarte/54.) vorzeitig vom Feld mussten, war die Sache früh gegessen.

Trainer mussten auf die Trbüne

Die weiteren Treffer von Eler (63./Elfer) Grüll (66.), Wießmeier (72.), Mayer 82.) und Bajic (88.) waren dementsprechend nur Draufgabe. „Wir werden Meister“, feierten danach die Fans. Dass der Einspruch gegen die Sperre von Manuel Kerhe vom strafsenat der Fußball-Bundesliga abgelehnt worden war und Trainer Gerald Baumgartner wie auch sein Gegenüber Gerhard Fellner auf die Tribüne (45.) musste, störte da keinen mehr. Beide waren nach dem Foul von Jovicic an Grüll aufs Feld gelaufen …

Siege auch für Juniors und Blau Weiß

Treffsicher präsentierte sich auch der FC Juniors OÖ, der sich mit einem 6:1 gegen den Horn eindrucksvoll für das 1:5 bei Liefering rehabilitierte. Dreifacher Torschütze war Nicolas Meister. Den ersten Sieg im zweiten Match gab es indes für Neo-Blau-Weiß-Trainer Goran Djuricin: 4:2 bei Liefering.

Steyrs größte Hoffnung heißt Wacker Innsbruck

Während Zweitligist Austria Klagenfurt in zweiter Instanz die Lizenz erhielt, zog Regionalliga-Ost-Vertreter Mauerwerk den Protest gegen die verweigerte Spielgenehmigung zurück. Gut für Vorwärts Steyr, denn damit gibt es wohl nur zwei Absteiger aus Liga zwei. Möglicherweise sogar nur einen „echten“, denn verpasst Innsbruck den Bundesliga-Klassenerhalt, muss neben dem zweiten Wacker-Team nur noch der Letzte einen Stock tiefer.

Selbst für diesen Hoffnungsschimmer müssen die Steyrer aber dringend anfangen, zu punkten. Nach dem 0:3 beim Debüt von Neo-Trainer Willi Wahlmüller gegen den SV Lafnitz fehlen weiter drei Punkte auf den Vorletzten Horn, die Fans zeigten sich erstmals richtig angefressen. Auch, weil sich Vorwärts erschreckend harmlos präsentierte, mit den vielen Spielanteilen überhaupt nichts anfangen konnte. „Das 0:1 hat viel durcheinandergeworfen“, haderte Wahlmüller mit dem frühen Gegentreffer durch Rodler (10.). Spätestens mit dem 0:2 durch einen Kröpfl-Elfer (54.) war alles entschieden.

Roland Korntner (Ried) und Christoph Gaigg (Steyr)

Die Paarungen und Torschützen:

SV Guntamatic Ried – Wr. Neustadt 7:0 (2:0). Wießmeier (5., 73.), Eler (42., 63./2x Elfer), Grüll (66.), Mayer (82.), Bajic (88.).

Liefering – FC Blau Weiß Linz 2:4 (1:2). Kim (23.), Schmidt (50.); Ebenhofer (12., 51.), Jackel (35.), Alan (71.).

FC Juniors OÖ – SV Horn 6:1 (3:0). Meister (3., 47., 58.), Raguz (27.), Erdogan (30.), Monsberger (83.); Milosevic (56.).

Vorwärts Steyr – SV Lafnitz 0:3 (0:1). Rodler (10.), Kröpfl (54./E), Varga (84.).

Austria Klagenfurt – FAC 1:1 (0:1)

Kapfenberger SV – Austria Lustenau 2:0 (1:0)

Amstetten – Young Violets Austria 1:1 (0:0)

Wacker Innsbruck II – WSG Wattens (Sonntag, 10.30, live auf www.laola1.tv)