Rieder Tekaef geht zu ACP

Die Rieder Tekaef, einer der Marktführer für Lösungen, Produkte und Services rund um modernene Arbeitsplätze, schließt sich der Wiener ACP Holding Österreich an. Im Verbund mit der ACP sowie dem ebenfalls zu übernehmenden IT-Spezialisten Omega soll unter dem Dach der ACP Gruppe ein Kompetenzzentrum für den digitalen Arbeitsplatz entstehen.

Die Tekaef bleibt als eigenständige GmbH bestehen. Das Unternehmen unterhält neben dem Firmensitz in Ried unter anderem auch eine Niederlassung in Linz und beschäftigt bei einem Umsatz von 63 Mio. Euro 65 Mitarbeiter. Die Anzahl der Mitarbeiter soll in der Folge aufgestockt werden, in Ried wird kommendes Jahr eine neue Firmenzentrale eröffnet.

Die Geschäftsführung wird mit den bisherigen Gesellschaftern und künftigen Daniel Rossgatterer (r.) und Christian Heit gleich bleiben, betonte Tekaef gegenüber dem VOLKSBLATT. Die Wettbewerbshüter müssen dem Deal noch zustimmen.