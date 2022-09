Rieds Problem mit der Statistik

„Wenn wir etwas mitnehmen wollen, muss alles zusammenpassen“ — Christian Heinle, Trainer der SV Guntamatic Ried, gibt sich vor dem heutigen Duell (17) gegen Tabellenführer Salzburg in der mit Sicherheit gut gefüllten josko-Arena keinen Illusionen hin.

Wie viele der Europacup-Helden bei den Gästen geschont werden, spielt für Heinle dabei keine Rolle. „Der Kader der Salzburger ist genau darauf ausgerichtet. So kann sich der eine oder andere Spieler zeigen.“

Tore und Punkte fehlen

Die Innviertler wollen lieber auf sich selbst schauen und haben unter der Woche das Grundproblem schwarz auf weiß präsentiert bekommen. „Wir sind in allen Offensiv-Statistiken unter den Top 6, nur bei den erzielten Toren (4) abgeschlagen Letzter“, erläuterte Heinle.

Zum Beispiel: Platz drei bei Passquote, Platz vier bei erspielten Torchancen und Platz sechs bei Schüssen aufs Tor. Das sei in der Vorsaison nicht so gewesen. „Wir haben unser Spiel also deutlich verbessert.“ Allerdings standen 2021/22 nach sieben Runden nicht erst fünf Punkte, sondern bereits elf zu Buche. Deshalb weiß auch Heinle: „Am Ende zählen nur die Ergebnisse.“

Die Personalsituation in der Defensive der Rieder hat sich nach dem Ausschluss von David Ungar (ein Spiel Sperre) weiter angespannt. Zumindest Kingsley Michael ist wieder fit.

Von Tobias Hörtenhuber