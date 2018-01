Riesen Solidarität mit Innviertler Sturmopfern

Von Renate Enöckl

ST. JOHANN/WALDE — Großes Leid und Betroffenheit, aber auch große Solidarität hat die Sturmnacht vom 18. auf den 19. August 2017, bei der sich in St. Johann am Walde (Bez. Braunau) die tragische Festzeltkatastrophe ereignet hat, gebracht. Wie berichtet waren zwei Personen getötet und weitere 120 verletzt worden, als eine Sturmböe das Zelt beim Fest der FF Frauschereck zum Einsturz gebracht hatte.

Folgen für Verletzte

„Für die Angehörigen der Todesopfer waren es ganz schlimme Weihnachten“, sagt Feuerwehrkommandant Erich Feichtenschlager. Auch für einige Verletzte ist die Sache noch nicht ausgestanden, etliche befinden sich noch heute auf Reha, darunter auch drei Feuerwehrleute.

Nach dem ersten Schock kam die Solidarität, die auch über die Grenzen des Innviertels hinausreicht. Auf das Spendenkonto für die Hinterbliebenen und Verletzten wurden bislang etwa 320.000 Euro einbezahlt — u. a. Erlöse aus Veranstaltungen, Sammlungen oder Benefizsporttournieren. Weitere 30.000 Euro von den 46 Gemeinden des Bezirks werden am 16. Jänner überreicht. „Der Zusammenhalt und die Spendenbereitschaft sind beeindruckend, doch: In dieser Höhe hätte ich das nie zu träumen gewagt“, so der Feuerwehr-Chef zum VOLKSBLATT. Mittlerweile konnten damit die Familien der Opfer unterstützt werden, auch Spitalsgeld und Geld für Langzeitschäden wurden ausbezahlt. Das Geld könne zwar nichts ungeschehen machen, es helfe aber bei der Bewältigung und Aufarbeitung, so Feichtenschlager. Auch bei der Feuerwehr ist man noch in der Aufarbeitungsphase — immerhin wurden 20 Mitglieder verletzt. Noch ist nicht entschieden, ob und wie heuer eine Veranstaltung der FF Frauschereck stattfinden wird. Aber: Dass es auf der Wiese künftig wieder ein Zeltfest geben wird, schließt der Kommandant aus.