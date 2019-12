Riesenwirbel um Bespitzelung unter blauen (Ex-)Parteifreunden

Heinz-Christian Strache erhält demnächst Post von seiner Ex-Partei. Norbert Hofer will ihm nämlich die Rechnung eines Detektivs nachschicken, den Strache nach Auffliegen der Ibiza-Affäre offensichtlich auf seinen Ibiza-Spezi Johann Gudenus angesetzt hatte. Die an die FPÖ gegangene Rechnung des Detektivs sei noch nicht bezahlt und werde „an den Auftraggeber weitergeleitet“, sagte Hofer gestern. Und zur mutmaßlichen Überwachungsaktion meinte er: „Ich habe mich wieder einmal gewundert.“

Laut Bericht der Kronenzeitung soll Strache nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos an eine freiheitliche Verschwörung gegen ihn geglaubt haben, weshalb unter anderem Gudenus wochenlang ausspioniert worden sein soll. Auf den Fotos, die nun aus dem eigentlich als Verschlussakt bekannten Ermittlungsverfahren ans Licht kamen, ist Gudenus unter anderem beim Einsteigen in seinen Wagen und nach einem Restaurantbesuch mit einem Bekannten zu sehen. Die Überwachungsfotos von Juni wurden laut Krone damals bei der Hausdurchsuchung in Straches Klosterneuburger Villa im Zusammenhang mit der Causa Casinos durch die Soko Ibiza sichergestellt. Dem Bericht zufolge wurde auch Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp, bespitzelt.

„Engagierte Bürger“

Strache indes sieht sich nicht als der richtige Adressat für die Detektiv-Rechnung. Von ihm habe es „keinen derartigen Auftrag für Ermittlungen und definitiv keine Rechnung an die Partei gegeben“, schrieb er auf Facebook. Seiner Darstellung nach hätten „engagierte Bürger“ Hintermänner und Akteure der Ibiza-Causa „ausfinding machen und zur Aufklärung beitragen wollen“. Mit manchen sei er in Kontakt gewesen „und diese teilten ihre Ermittlungsergebnisse mit mir“, so Straches Sicht der Dinge.

„Große Enttäuschung“

Die aber von seinem Wiener Nachfolger Nepp nicht geteilt wird. „Vielleicht hat Strache schon damals die Gründung einer neuen Partei geplant und versucht, belastendes Material gegen seine Parteifreunde zu sammeln“, mutmaßte — ebenfalls auf Facebook — Nepp. Jedenfalls sei das für ihn eine „große menschliche Enttäuschung. Ich dachte, wir wären Freunde gewesen“, so der nunmehrige FPÖ-Landesparteiobmann.

Für den Anwalt von Gudenus ist die Bespitzelung seines Mandanten nicht nachvollziehbar. Strache sollte erkannt haben, dass sein Mandant selbst Opfer einer Videofalle geworden sei, so Heinz-Dieter Schimanko im Ö1-Mittagsjournal.