Ringen um Geld für die Kepler-Uni

OÖ will „gerechten Anteil“ am aufgestockten Budget für die Hochschulen

Es wir ernst im Ringen um die Finanzmittel für die Linzer Johannes Kepler Universität. Klar ist: Oberösterreich erwartet sich für die Jahre 2019 bis 2021 eine bessere finanzielle Ausstattung der JKU — zumal der Bund das Uni-Budget für diesen Zeitraum um 1,35 Milliarden auf rund elf Milliarden Euro aufgestockt hat, das Plus für heuer beträgt 280 Millionen Euro. Im April hat der Landtag sogar einstimmig eine Resolution an den Bund verabschiedet: Es gelte danach zu trachten, „dass die JKU bei der Budgetzuteilung nicht benachteiligt wird und einen gerechten Anteil am Zuwachs des Gesamtbudgets erhält, damit eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der JKU“sichergestellt werden könne.

Wie die zusätzlichen Mittel verteilt werden, muss mit den Universitäten bis Jahresende im Detail festgelegt werden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte im Frühjahr betont, er erwarte sich von den Unis strategische Planungen, um bessere Betreuungsrelationen, weniger Dropouts und mehr Abschlüsse sicherzustellen.

Die Vorstellung, wie groß das Kuchenstück für die JKU sein soll, hat der Landtag in der erwähnten Resolution konkretisiert. „Damit die JKU ihren ambitionierten und zukunftsorientierten Entwicklungsplan“ erfolgreich umsetzen könne, brauche es „einen gerechten Anteil am Zuwachs des Universitätsbudgets. Es ist eine Steigerung von 40 bis 60 Millioen Euro vom Bund notwendig, um die ForscherInnen in Oberösterreich zu halten, bis zu 40 weitere Lehrstühle zu schaffen und die angestrebte Forschungsquote von 4 Prozent zu erreichen“. Wobei man „zur Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Oberösterreich“ insbesondere den technisch-naturwissenschaftlichen Bereich im Auge hat.

Auch LH Thomas Stelzer hatte zuletzt im VOLKSBLATT-Sommerinterview keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich seitens des Bundes „eine stärkere Dotierung der Kepler-Uni“ erwarte, „damit wir uns auch auf dem Gebiet der Digitalisierung gut weiterentwickeln können“.

In der auslaufenden Leistungsvereinbarungs-Periode verfügte die Kepler Uni über ein Budget von knapp 392 Millionen Euro. Rechnet man die sogenannten Drittmittel ein — rund 33 Millionen Euro im Jahr —, dann kam die JKU auf ein Jahresbudget von 163,7 Millionen Euro.

eb