Riskante Rettung vom Dachstein: Fahrlässigkeit kostet nur 1500 Euro

HALLSTATT — „Nur“ um die 1500 Euro kostet die Rettung der vier verirrten Alpinisten vom Dachstein in Hallstatt (Bez. Gmunden). Die Ungarn waren am Freitag trotz eindringlicher Warnungen des Wirtes bei Sturm und starkem Schneefall von der Gjaidalm zur Simonyhütte aufgebrochen. Den ersten Versuch brachen die zwei Männer und zwei Frauen noch ab. „Sie drehten um, weil sie Angst hatten, über eine Wand geweht zu werden“, erzählt Bergrettungs-Landesleiter Christoph Preimesberger im VOLKSBLATT-Gespräch. Doch dann machten sie sich erneut auf den Weg. Der Wirt alarmierte vorsorglich die Bergrettung — und nur wenig später zeigte sich, dass er richtig lag. Die Alpinisten hatten bei einer Sichtweite von zehn bis 20 Metern die Orientierung verloren und den Wirt per SMS um Hilfe gebeten. Im Finstern — gegen 19.30 Uhr — stiegen elf Bergretter aus Hallstatt und ein Alpinpolizist auf. Für die Retter ein höchst riskantes Unterfangen, denn es gab Windspitzen von 140 km/h — der Schnee peitschte fast waagrecht heran. In der Zwischenzeit hatten sich die vier — sie waren bestens ausgerüstet — im Schnee eingegraben und in dem Notbiwak ausgeharrt. Nachdem die Retter zunächst an der falschen Stelle suchten, konnte schließlich eine Handyverbindung wieder hergestellt werden. „Sie wollten schon fast abbrechen, dann erhielten sie aber die Koordinaten und fanden die Verirrten schließlich gegen 23 Uhr“, schildert Preimesberger. Die Ungarn hatten ihre Skier und eine Lichtquelle aufgestellt, um sich bemerkbar zu machen. Gemeinsam fuhren alle zum Wiesberghaus ab, um dort die Nacht zu verbringen. Die Urlauber waren unterkühlt, sonst aber heil.

Sensibilisierung statt Strafe

Der Einsatz wird, laut Preimesberger, natürlich verrechnet, kostet pauschal aber 300 Euro pro Stunde. Vier bis fünf Stunden werden damit fällig. Für die Bergretter ist das „okay“, auch wenn die Sportler ihr Leben und das der Retter aufs Spiel gesetzt hatten. Von einer Idee aus Tirol, solch ein fahrlässiges Verhalten unter Strafe zu stellen, hält Preimesberger nichts. „Wir setzen weiter auf die Sensibilisierung der Bergsportler“, sagt er.re