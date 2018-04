Riskiert Trump Krieg mit Russen?

Setzt der innenpolitisch immer mehr unter Druck stehende US-Präsident ein gefährliches Ablenkmanöver? Donald Trump sagte am Dienstag wegen der Syrien-Krise eine Reise nach Lateinamerika ab, was auf eine baldige Entscheidung über einen US-Vergeltungsschlag wegen des mutmaßlichen Giftgasangriffes auf die von islamistischen Rebellen gehaltene Stadt Duma hindeutete. Trump hatte gedroht, die Verantwortlichen würden einen „hohen Preis“ zahlen. Für verantwortlich hält er das syrische Regime und dessen Schutzmacht Russland. Eine Militärschlag in Syrien birgt jedoch ein schwer kalkulierbares Risiko: „Die USA müssen sehr vorsichtig sein, nicht versehentlich russische Ziele zu treffen oder russische Berater zu töten“, warnt der US-Politologe Ben Connable. Der Tod russischer Soldaten könnte zu einer direkten Konfrontation der Atommächte führen.

Wahrscheinlicher erscheint daher, dass Trump sich für eine begrenzte Intervention wie vor einem Jahr entscheidet. Damals hatte er als Vergeltung für einen Giftgasangriff in der syrischen Kleinstadt Khan Sheikhoun einen Militärflughafen der Regierungstruppen bombardieren lassen. Risikolos wäre so ein Angriff dennoch nicht.

Moskau will den Giftgasverdacht durch die UNO klären lassen. Außenminister Sergej Lawrow kündigte für die gestrige Sitzung des UNO-Sicherheitsrates eine entsprechende Resolution an. Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wird Experten nach Duma entsenden, um dem Verdacht nachzugehen. Auch die USA wollten in der Sitzung am späten Abend über den Giftgaseinsatz abstimmen lassen. Eine Einigung der beiden Vetomächte war aber nicht in Sicht.