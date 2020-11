RLB OÖ erstmals Leitbetrieb

Die Raiffeisenlandesbank OÖ wurde nun erstmals als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet.

Mit Geschäftsbeziehungen zu jedem zweiten Klein- und Mittelbetrieb sowie 80 Prozent der oö. Industriebetriebe ist sie die stärkste oö. Regionalbank und die fünftgrößte österreichische Bank.

Vorstandsvorsitzender Heinrich Schaller: „Neben einem umfangreichen Knowhow zeichnet uns vor allem die Kundennähe zu unseren Institutionellen und auch Firmenkunden aus. In erster Linie gilt es, die Liquidität der Unternehmen zu sichern. So haben wir in der Raiffeisenbankengruppe OÖ im Kontext von Covid-19 mehr als 13.300 Kreditstundungen abgewickelt. Das Stundungsvolumen beträgt mehr als 104 Millionen Euro.“