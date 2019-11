Robin Hood aus Engerwitzdorf

Jahresring freilegen, tillern, Sehnen spleißern — neben seinem Beruf als Hubschraubertechniker in Hörsching hat Matthias Haider aus Engerwitzdorf noch ein zweites ungewöhnliches Standbein. Er ist einer der wenigen Bogenbauer in Österreich, die traditionelle Holzbögen zum Bogenschießen bauen. „Bogenschießen hat mich schon als kleiner Bub fasziniert, damals hab ich aus Haselnusstöcken Bögen gebaut und ein Nagel im Pfeil machte diesen noch schneller“, erzählt Haider gegenüber dem VOLKSBLATT.

Als er dann im Jahr 2010 mit dem Bogenschießen begann war für ihn schnell klar „Bögen kaufe ich nicht, Bögen baue ich mit selber“, so der Engerwitzdorfer. Das nötige Know-How dafür erlangte er einerseits in einem Kurs bei einem deutschen Bogenbauer und andererseits in vielen Stunden Tüftelarbeit und viel Lektüre. „Es gibt unendlich viele Varianten. Ein Bogen muss für schnelle Jagdpfeile anders gebaut werden als wenn man schwere Kriegspfeile wie im Mittelalter damit schießen will“, so Haider, der auch schon historische Bögen gebaut hat. So präsentiert er unter anderem stolz einen Holmegaard-Bogen, der dem ältesten Bogenfund nachempfunden ist. 1944 wurde im dänischen Ort Holmegaard ein Holzbogen gefunden, der in die Epoche der mittleren Steinzeit datiert wurde und daher zirka 9000 Jahre alt ist.

Kurse ohne Vorwissen

Das Bogenschießen ist die älteste Jagdform der Menschheit, Wann genau Pfeil und Bogen erfunden wurden, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Der älteste gefundene Bogen wurde in die Epoche der mittleren Steinzeit datiert und ist zirka 9000 Jahre alt. Pfeil und Bogen werden aber seit mindestens 14.000 Jahren benutzt, was vor allem durch entsprechende Pfeilspitzen aus Feuerstein belegt ist. Bögen dienten als Kriegswaffe, aber auch als Sportgerät. England ist Urspungsland des Bogensports, wo auch die älteste Schule aus dem Jahr 1545 erwähnt wird. Vor allem bei wohlhabenden Damen der englischen Oberschicht war Bogenschießen als Sport überaus beliebt. Seit 1972 gehört Bogenschießen zu den olympischen Sportarten. Zuvor war es bereits in den Jahren 1900, 1904, 1908 und 1920 im Programm der Olympischen Spiele vertreten. Heutzutage begeistern etwa 3D Parcours auf denen nicht auf Zielscheiben, sondern auf Figuren aus Plastik geschossen wird, zahlreiche Bogensportbegeisterte von Jung bis Alt.

Heute gibt Haider sein gesamtes Wissen in Bogenbaukursen an Interessierte weiter. Das Interesse dafür ist groß. „Viele Schützen wollen ihre Bögen selbst bauen“, schildert Haider. Vorwissen dafür ist nicht nötig nur etwas Durchhaltevermögen weshalb Haider seine Kurse erst für Teilnehmer ab 13 Jahren empfiehlt. In 2 bis 2,5 Tagen lernt man bei seinen Kursen, wie aus einem Holzstück ein Holzbogen entsteht, wie man dazu passende Pfeile baut und die passende Sehne dazu herstellt. „Nach dem Kurs haben die Teilnehmer eine schießfertige Ausrüstung, die auch gleichauf meinem Schießplatz getestet werden kann“, so der passionierte Bogenbauer.

Um zu einem Bogen werden zu können, muss ein Baum mindestens zwei Meter lang, 10 Zentimeter dick und ziemlich gerade gewachsen sein. In seinen Kursen verwendet Haider Eschenholz. Aber auch viele andere Holzarten eignen sich für den Bogenbau.

Eibe besser als Ulme

„Es gibt viele Hölzer die geeignet sind. Das Problem ist meistens einen Stamm in der richtigen Dicke zu finden, der ziemlich gerade gewachsen ist“, schildert Haider. Geeignet sind etwa Esche, Haselnuss, oder aber auch Hollunder. „Ein besonders gutes Holz zum Bogenbauen ist jenes der Eibe, da dieses sowohl den starken Zugkräften standhält aber auch gleichzeitig sehr biegsam ist. Der typische Robin-Hood Bogen ist ein Eibenbogen“, erklärt der 47-jährige. Eibenholz sei aber eher teuer und schwerer zu bekommen weshalb er in seinen Kursen lieber Eschenholz nehme. „Harte Hölzer, wie etwa jenes der Buche sind eher nicht zu verwenden, da diese den Zugkräften nicht standhalten“, erklärt der Bogen-Experte. Auch exotischere Hölzer wie Ossage Orange – eines der besten Bogenbau-Hölzer – oder Rattan sind beliebte Materialien zum Bogenbauen. Nach dem Fällen muss das Holz aber erstmal versiegelt werden und dann ein Jahr trocken, um zu einem Bogen weiterverarbeitet werden zu können.

Von Trocknen bis Tillern

Dann folgt das Tillern- es dauert ungefähr einen halben Tag und ist „eine ganz wichtige Arbeit und die eigentliche Kerntätigkeit im Bogenbauprozess. Es dauert einige Stunden und erfordert einiges an Fingerspitzengefühl“, wie Haider erklärt. Dabei wird der steife Rohling (Stave) zu einem Bogen. Auf der Innenseite des Bogens wird dabei entlang eines Jahresringes so lange Material abgetragen, bis der Bogen seine richtige Biegefestigkeit hat. Mittels Zuggewichtswaage und Umlenkrolle wird dies immer wieder getestet. Danach wird die Sehe gespleißt. Früher wurden dafür vorwiegend pflanzliche Fasern verwendet, heute besteht eine Sehe aus 12 bis 14 einzelnen Dacron-Fäden die in einer speziellen Technik zusammengedreht werden. Für die Pfeile werden Rundholzstäbe verwendet, die mit Truthahnfedern versehen werden, um den Pfeilflug zu stabilisieren. „Pfeile machen ist einfacher, als einen Bogen herzustellen“, erklärt Haider. Aber auch das will gelehrt sein. Haider bietet deshalb auch eigene Pfeilbaukurse an. In vier Stunden lernen die Teilnehmer dabei worauf es beim Bau von Holzpfeile an kommt.

Unbeliebt bei Wettkämpfen

Bei Wettkämpfen sind nur wenige mit Holzbögen unterwegs erzählt Haider. „Nur ein Zehntel schießen auf den Wettbewerben mit Holzbögen“, berichtet Haider. Trotzdem zieht der Bogenbauer Holzbögen vor. „Selbst gebaute Bögen sind individuelle Einzelstücke und keine Massenware die vom Band kommt“, erklärt Haider. Jene Schützen, die bei einem Wettbewerb mit einem klassischen Holzbogen schießen treten in einer eigenen Klasse gegeneinander an. „Das hat den Vorteil, dass man schneller gewinnen kann, weil es nicht so viel Konkurrenz gibt“, schmunzelt Haider, der auch ab und zu bei dem ein oder anderen Turnier anzutreffen ist.