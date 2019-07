Robin Hood der Flugbranche hilft genervten Passagieren

Von Verena Schöberl

Flug verspätet oder ausgefallen? Flugverspätungen bzw. -überbuchungen sind laut ÖAMTC-Reisemonitoring und Konsumentenschützern der Arbeiterkammer die häufigsten Unannehmlichkeiten in der Urlaubssaison. Das EU-Recht sieht bei Verspätungen oder Ausfällen Entschädigungszahlungen vor. Kommt der Flug mit mehr als zwei Stunden am Zielort an, stehen den Passagieren, je nach Flugdistanz, Entschädigungen von 250 bis 600 Euro zu. Auch wenn ein Flug ausfällt oder überbucht ist, müssen die Fluglinien zahlen.

Fluglinien drücken sich vor Entschädigungen

Doch nicht immer sind diese auch bereit das zu tun. Versteckte Mail-Adressen, Telefonnummern die ins Leere führen und Ausreden sind Tricks, die Fluglinien nutzen, um sich vor Entschädigungszahlungen zu drücken. Dann treten Plattformen auf den Plan, die es sich zum Geschäft gemacht haben den Passagieren gegen Provision zu ihrem Recht zu verhelfen. „Für Private ist es fast unmöglich Entschädigungen geltend zu machen. Wir haben einen eigenen Mitarbeiter, der dafür zuständig ist herauszufinden, wie man die Airlines kontaktieren kann“, erklärt der Thalheimer Peter Entenfellner gegenüber dem VOLKSBLATT. Er erstreitet mit der von ihm gegründeten Plattform Euroflyrefund Entschädigungen für genervte Airline-Passagiere. „Wir haben schon einen schlechten Ruf bei den Airlines. Die wissen, wir lassen nicht locker. Wenn man so will, bin ich der Robin Hood der Flugbranche. Ich hole mir das Geld von den reichen Airlines und verteile es unter den armen Fluggästen“, schmunzelt Entenfellner.

Entenfellner war selbst Betroffener

Die Idee zur Gründung kam ihm, weil er selbst schlechte Erfahrungen machen musste: „Das Flugzeug hatte 150 Plätze. Gebucht hatten aber nur 35 Passagiere. Wegen mangelnder Auslastung ließ die Airline den Flug einfach ausfallen und wollte mich mit 35 Euro Gutscheinen abspeisen. Ich wusste aber, da ist mehr drin“, erzählt Entenfellner. 100 bis 200.000 Euro hat er nach eigenen Angaben mit seinem Team seit der Gründung im Jahr 2017 schon erstritten. Geschätzt wird aber, dass nur fünf Prozent der Ansprüche überhaupt ausbezahlt werden. „Die Airlines reden sich auf schlechtes Wetter oder andere außerordentliche Umstände aus. In diesem Fall müssen sie nämlich nicht zahlen. Wir können jedoch sekundengenau auf die Wetter- und Flugdaten zugreifen und so nachvollziehen, ob das wirklich stimmt.“ Neben einem Netz an juristischen Experten sind diese Daten das Kapital von Euroflyrefund — einer von zwei österreichischen Anbietern.

„Haben noch keinen Prozess verloren“

Das Risiko zu verlieren ist gering. „Wir haben in den letzten Jahren nicht ein Gerichtsverfahren verloren. Man kann also nur gewinnen, wenn man bei uns einen Fall einreicht und erspart sich viel Ärger“, so Entenfellner. Das Prozessrisiko übernimmt das Unternehmen. Eine Provision von 29 Prozent wird nur dann fällig, wenn die Kunden auch entschädigt werden. Für Familien gibt es Rabatt. Bei Kunden mit Rechtschutzversicherung wird der komplette Entschädigungsbetrag ausbezahlt. Entschädigungen können bis zu drei Jahre rückwirkend geltend gemacht werden. Derzeit sind Expansionen nach Polen und auch nach Korea geplant. „Wenn das Flugzeug in Europa gestartet ist, oder die Airline in Europa sitzt haben auch Nicht-Europäer Anspruch auf Entschädigung. Das ist in Korea gar nicht bekannt. Das wollen wir ändern “, erzählt Entenfellner.