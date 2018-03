Roboterwagen tötete Frau – Behörden ermitten

SAN FRANCISCO – Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto laufen die Ermittlungen an. Ein Team der US-Verkehrsbehörde traf in der Stadt Tempe in Arizona ein. Dort war am Sonntagabend eine Frau, die die Fahrbahn überquerte, von einem Roboterwagen von Uber auf einer Testfahrt erfasst worden und erlag im Spital ihren Verletzungen.

Laut Polizei war das Fahrzeug autonom mit 61 km/h (38 Meilen) unterwegs, wobei es keine Hinweise darauf gibt, dass es bremste. Die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt waren 56 km/h.

Laut Polizeichefin Sylvia Moir zeigt das Video einer Kamera des Uber-Wagens, dass die 49-Jährige „direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten“ sei. „Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.“

Die Verkehrsbehörde nahm Kontakt mit Uber, den lokalen Behörden und Volvo auf, dessen Autos für Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers umgebaut werden. Die Experten der Untersuchungskommission NTSB nahmen sich ebenfalls des Falls an. Sie tritt bei Flugzeugabstürzen und Unfällen auf den Plan, aus denen Erkenntnisse für das Verkehrssystem folgen können.

Uber stoppte Tests

Uber teilte mit, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern. Es stoppte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos. Der Fahrdienst-Vermittler testet seine Roboterwagen auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto. Uber ist eine von Dutzenden Firmen, die eigene Systeme für autonom fahrende Autos entwickeln und auf öffentlichen Straßen testen. Gleich am ersten Testtag in San Francisco wurde ein Uber-Wagen gefilmt, wie er über eine rote Ampel fuhr. In Tempe war ein Uber-Wagen – ohne Schuld – in eine Kollision verwickelt.

Im Herbst 2017 ist in der Steiermark der Startschuss für autonomes Fahren in Österreich erfolgt.