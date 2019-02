Rockverdächtige Barockmusik

Von Georgina Szeless

Im Zuge ihrer USA-Tournee stiegen The Knights am Freitag für ein sensationelles Debüt im Brucknerhaus ab. Der Besuch zahlte sich aus, schon wegen des weltberühmten Mandolinisten Avi Avital, der mit seiner „einsamen“ Kunst wahrscheinlich ziemlich alleine auf den Konzertbühnen steht.

Außerhalb Italiens hat die Mandoline seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts viele Liebhaber gefunden, dennoch ist das Instrument irgendwo anders solistisch nicht so virtuos verwendet worden. Avi Avital, der „Magier der Mandoline“, trägt also zu ihrer Wiederentdeckung für den Konzertbetrieb bei und zeigte sich den Klangmöglichkeiten und der kreativen Freiheit des Mandolinenspiels richtig verfallen. Das Programm war natürlich auf ihn ausgerichtet — mit energiegeladener Barockmusik von Vivaldi und diversen Arrangements von The Knights (zu deutsch die Ritter), einem hochgelobten Kammerorchester, das den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Barockmusik legt, aber gerade damit leider enttäuschte.

Allzu verwöhnt ist man hierzulande durch die nicht wenigen Originalensembles für diese Sparte und versteht darunter mehr die gestalterische Betonung formaler Zusammenhänge im Aufbau der Stücke, als bloß den Beweis technischer Fähigkeiten eines Ensembles, mit denen die Knights überzeugend punkten konnten.

Das Publikum fand Gefallen an der Show

Das heutige Barock ist doch nahe am Rock angelangt und findet auch deshalb genug Anhänger. Jean-Féry Rebels spätbarocker Auftakt glaubte man der Avantgarde zuzuzählen, Jean-Philippe Rameaus „Zarathustra“-Ouvertüre kämpfte sich konzeptlos durch das Barock, um erst in Vivaldis Kammerkonzert D-Dur RV 93 differenzierter zu gestalten. Die Luigi Boccherini Sinfonia d-Moll op. 12 Nr.4 mit scharfen Akzenten konnte auf das Dirigat von Eric Jacobsen verzichten, so gut ist sein Orchester aus immerhin 36 Musikern aufgestellt. Werke von Arvo Pärt (*1935) und Ernest Bloch (1880-1959) sorgten für Kontraste aus der Gegenwart in dem seltsamen Barockmix des Abends mit israelischen Künstlern. Das Publikum fand Gefallen an der leicht showmäßig angelegten Gestaltung und verlangte nach Zugaben.