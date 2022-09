Rollen klar verteilt: „Aber es geht um Emotion und Leidenschaft“

Bundesliga-Tabellenführer gegen den Vorletzten — am Papier sind die Rollen im 65. Fußball-Duell zwischen dem LASK (14 Punkte) und der SV Guntamatic Ried (4) klar verteilt.

Doch das alles zählt für Didi Kühbauer, Cheftrainer der Athletiker, am Sonntag (17/live Sky) nicht: „Ich denke, es geht nicht um die Tabellensituation, sondern da geht es auch um Emotion, um Leidenschaft, um Spielglück“, betonte der 51-Jährige. Nachsatz: „Natürlich haben wir das absolute Ziel, zu gewinnen.“ Es wäre der 23. Erfolg für Schwarz-Weiß, Ried hält bei 24 (18 Remis).

Alte Erinnerungen

Die Innviertler haben mit der Energieleistung im Cup (4:2 nach 0:2 vs. WSC Hertha) neuen Mut geschöpft. „Das spricht absolut dafür, dass Mannschaft und Trainerteam intakt sind“, freute sich Sportchef Thomas Reifeltshammer nach dem ersten Sieg nach drei Liga-Niederlagen. Und Kapitän Marcel Ziegl ergänzte: „Für die Moral sehr wichtig, das kann natürlich eine Initialzündung sein.“

Der 29-Jährige trifft übrigens mit Robert Zulj nach langer Zeit wieder einen alten Bekannten. Beim Cup-Derby am 17. April 2013 bereitete Ziegl dessen Führungstreffer vor, Endstand 2:1 nach Verlängerung für Ried. Den Treffer für den damaligen Regionalligisten LASK erzielte damals mit Radovan Vujanovic der aktuelle Sportdirektor. Es war dies Zuljs letztes OÖ-Derby im Ried-Dress, von insgesamt fünf verlor der 30-Jährige noch keines. „Dann wird’s Zeit“, lachte Ziegl darauf angesprochen. Die beiden Mittelfeldakteure werden sich mit Sicherheit am Spielfeld oft über den Weg laufen.

Schmidt nach Portugal

Was tut sich sonst in Sachen Personal? Beim LASK wird Akos Kecskes den gesperrten Philipp Ziereis in der Innenverteidigung ersetzen. Alexander Schmidt wird nicht auf der Bank sitzen. Der Stürmer unterschrieb beim portugiesischen Erstligisten FC Vizela einen Zweijahresvertrag. Bei Ried ist Kingsley Michael fraglich.

Von Tobias Hörtenhuber