Rom stellt EU Rute ins Fenster

Italiens neue Regierung will gegen das Migrationsdossier stimmen, das am Dienstag beim EU-Innenministertreffen in Luxemburg besprochen wird. „Dieses Dossier würde Italien und die anderen EU-Mittelmeerländer noch mehr benachteiligen. Italien darf nicht in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden“, betonte der italienische Innenminister Matteo Salvini am Montag. Er selbst wird an dem Treffen nicht teilnehmen, weil sich die neue italienische Regierung aus Salvinis rechtspopulistischer Lega und der linkspopulistischen Fünf Sterne-Bewegung am Dienstag im Senat einer Vertrauensabstimmung unterziehen wird. „Das Problem der Ankünfte und des Erhalts Hunderttausender Migranten kann nicht nur ein italienisches Problem sein. Entweder Europa hilft uns, für Sicherheit in unserem Land zu sorgen, oder wir werden andere Wege suchen müssen“, so Salvini.

110 Tote vor Tunesien?

Bei dem Bootsunglück vor der tunesischen Küste könnten am Sonntag mehr als 110 Menschen ums Leben gekommen sein. Neben 48 geborgenen Leichen gebe es „vielleicht mehr als 64 Vermisste“, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Montag mit. Der IOM zufolge überlebten mehr als 70 Migranten das Unglück nahe der Inselgruppe Kerkenna.

Bayerischer Asylplan

Bayern will die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber deutlich beschleunigen und dafür auch in Eigenregie Abschiebeflüge organisieren. Das geht aus einem „Asylplan“ hervor, der am Dienstag im Landeskabinett beschlossen werden soll. Das Konzept sieht zudem die Einrichtung sogenannter Ankerzentren in jedem der sieben Regierungsbezirke vor. Dort sollen Asylbewerber auch kein Bargeld mehr, sondern nur noch Sachleistungen erhalten.