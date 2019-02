Die Oscar-Nacht hat begonnen

Im Dolby-Theatre von Hollywood findet derzeit die 91. Oscar-Verleihung statt – erstmals seit drei Jahrzehnten ohne Host, nachdem der vorgesehene Komiker Kevin Hart wegen homophober Scherze zurückgezogen hatte. Als große Favoriten gehen “Roma” und “The Favourite” ins Rennen. Der erste Oscar des Abends für die beste Nebendarstellerin ging an Regina King.

Die 48-jährige Afro-Amerikanerin gewann die begehrte Trophäe für ihre Rolle in dem Drama “If Beale Street Could Talk” von Barry Jenkins. Darin spielt sie eine Mutter, die ihre schwangere Tochter mit aller Entschlossenheit unterstützt, und alles dafür tut, deren unschuldig im Gefängnis sitzenden Verlobten wieder frei zu bekommen. Der Kletterfilm “Free Solo” ist danach zum besten Dokumentarfilm gekürt worden.

Beide Werke von Alfonso Cuaron respektive Yorgos Lanthimos sind je zehn Mal nominiert. Allerdings präsentiert sich heuer das Nominiertenfeld nicht als Duoveranstaltung, gehen doch auch die Musikfilme “A Star is Born” und “Bohemian Rhapsody” oder die Politsatiren “Vice” und “BlacKkKlansman” mit einigen Nominierungen ins Rennen.

Gegen 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll dann feststehen, welcher Streifen die renommierten Titel in den Königskategorien Bester Film, Beste Regie und bei den Schauspielern für sich reklamieren konnte. Schließlich haben die Verantwortlichen das Ziel ausgegeben, die legendär lange Veranstaltung auf drei Stunden zu beschleunigen.

Entsprechend dominierte bei den Oscars nach den politischen Debatten in den Vorjahren heuer eher die Diskussion um die Ausrichtung der Gala als solches. Im Vorjahr stand das Event noch ganz unter dem Eindruck der #MeToo-Debatte, die die US-Filmindustrie in Folge des Harvey-Weinstein-Skandals mit voller Wucht getroffen hatte. Zuvor lag der Fokus auf der Debatte um die Repräsentation schwarzer Filmschaffender beim Preisregen unter dem Hashtag #Oscarsowhite.

So zeigte sich am Roten Teppich wieder das bunte Meer der edlen Kleider, hatten sich 2018 doch zumindest einige Darstellerinnen aus Protest in Schwarz gewandet, um ihre Unterstützung der #MeToo- und der Time’s up-Bewegung gegen die Benachteiligung von Frauen im Filmbusiness zu signalisieren. Nun präsentierte sich Glenn Close als Topfavoritin auf den Hauptrollen-Oscar der Damen in einer knapp 20 Kilogramm schweren Goldrobe.

Ihre in der Nebendarstellerinnen-Kategorie nominierte Kollegin Rachel Weisz kam dagegen im vermutlich ungleich leichteren, roten Latex – während ihre Spartenkonkurrentin Amy Adams den weiblichen Teil ihrer Familie im Schlepptau am Teppich hatte. Dass nicht nur die Damen farbenfroh in die Gala gehen, stellte indes “Aquaman” Jason Momoa im rosafarbenen Samtanzug unter Beweis. Und Spike Lee – erstmals nominiert in der Regiesparte für “BlackKklansman” – erschien mit goldfarbenen Turnschuhen.

Die Gala selbst begann mit äußerst rockigen Klängen: Als Einstimmung auf die mehrstündige Preisverleihung war die britische Rocklegende Queen mit Sänger Adam Lambert gesetzt. Das passte, darf sich das Queen-Biopic “Bohemian Rhapsody” doch in mehreren Kategorien Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. “Welcome to the Oscars”, rief Lambert.