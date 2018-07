Justin Rose hat am Samstag bei den British Open in Carnoustie mit einer 64er-Runde den Rundenrekord beim Turnier auf dem schottischen Kurs egalisiert. Der US-Open-Sieger von 2013 hatte den Cut nur knapp geschafft und seine Runde am Samstag bereits beendet, bevor die beiden Gesamtführenden Zach Johnson and Kevin Kisner abschlugen.

Vor Rose hatten bereits der US-Amerikaner Steve Stricker und der Australier Richard Green im Jahr 2007 bei den Open auf diesem Kurs eine 64er-Runde geschafft.