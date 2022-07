Rosenkranz soll als Präsident Österreich „zurück holen“

FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz hat sich am Mittwoch in seiner neuen Rolle erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Keinen Zweifel ließ der amtierende Volksanwalt bei der Präsentation im Wiener DC Tower, dass er die Linie von Parteichef Herbert Kickl etwa gegen die Coronapolitik mittragen will. Beworben wird seine Kandidatur mit dem Slogan „Holen wir uns unser Österreich zurück“ – und dem ikonischen Balkonbild von Leopold Figl (ÖVP) mit dem Staatsvertrag.

„Es sind besondere Zeiten, die wir erleben“, nahm Rosenkranz gleich zu Beginn Bezug auf diverse Krisen, die zunehmend Ängste in der Bevölkerung auslösten und die seiner Meinung nach täglich enttäuschende Politik. Schon bisher habe er den „Schulterschluss mit der betroffenen Bürgerschaft“ gesucht. Dies werde er auch weiter so handhaben. Rosenkranz versichert, keinen „Brutalo-Wahlkampf“ zu führen, aber auch keinen „Jux- oder Spaß-Wahlkampf“.

Auch Kickl zeigte sich von seiner Entscheidung tief überzeugt. Rosenkranz sei ein Bürgerlicher, eine starke Persönlichkeit, ein hervorragender Jurist und leidenschaftlicher Parlamentarier, lobte er seinen Kandidaten. Zudem sei er der ideale Kandidat für jene, „die eine ernst zu nehmende, schlagkräftige und nachhaltige Alternative zum Amtsinhaber (Alexander Van der Bellen, Anm.) suchen“. Und: „Lieber Walter, du bist im besten politischen Alter.“