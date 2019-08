Rot-pinke Neugier an ÖVP-Spenden

Mit der Ankündigung, auf Bundes- und Landes- und Kandidatenebene im laufenden Jahr keine Parteispenden anzunehmen, hat die ÖVP gestern eine angeregte Diskussion ausgelöst. Wenig überraschend mokierten sich insbesondere SPÖ und Neos über die ÖVP. „Jetzt kommt die ÖVP aus dem prall gefüllten Geldtresor, zieht sich das Büßerhemd an und sagt, dass sie keine Spenden mehr annimmt“, ätzte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Und Neos-Generalsekretär Nikola Donig merkte an: „Hätte die Kurz-ÖVP tatsächlich so etwas wie Prinzipien, dann würde sie, so wie Neos, sämtliche Einnahmen und Ausgaben das ganze Jahr über offen legen und die Rechte des Rechnungshofes massiv stärken“.

Das Thema Spenden hat massiv an Brisanz gewonnen, weil laut dem von SPÖ, FPÖ und Jetzt beschlossenen Parteiengesetz alle Spenden über 2500 Euro umgehend dem Rechnungshof gemeldet werden müssen. Auf der eigens eingerichteten Offenlegungs-Homepage haben bisher die Neos 8500, die Grüne 8400 und der Wandel 6000 Euro an Spenden angeführt.

Dass die Spendenbilanz des Jahres 2017 öffentlich zugänglich ist, reicht indes der SPÖ nicht. Sie will von der ÖVP die Offenlegung der Spenden aus 2018 und aus dem ersten Halbjahr des heurigen Jahres. Doch für diesen Zeitraum gilt noch die alte Rechtslage, derzufolge die Spenden mit der Vorlage der Rechenschaftsberichte in ein (für 2018) bis zwei (für 2019) Jahren bekannt gegeben werden. Insgesamt darf jede Partei heuer 375.000 Euro an Spenden einnehmen, Großspenden über 7500 Euro sind verboten. Die Neos hatten heuer alleine vom Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner 300.000 Euro erhalten.