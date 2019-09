Rot und Blau würgen am Wahldesaster

Die großen Verlierer des Wahlsonntag, SPÖ und FPÖ, würgen kräftig am Ergebnis. In der auf das historische Tief von unter 22 Prozent abgestürzten SPÖ hat Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda den Hut genommen.

Noch ehe gestern Nachmittag Vorstand und Präsidium der SPÖ begannen, die Wahlwunden zu lecken, war Drozda als Bundesgeschäftsführer und damit engster Vertrauter von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner schon Geschichte. „Ein Wahlergebnis wie gestern muss Konsequenzen haben“, er wolle mit diesem Schritt einen Reformprozess in Gang setzen, so Drozda. Rendi-Wagner ließ wissen, sie habe Drozdas Entscheidung „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“.

Selbst übrigens soll Rendi-Wagner fest im Sattel sitzen, zumindest waren die Parteigranden bemüht, am Rande der Gremiensitzungen diesen Eindruck zu erwecken.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig meinte, Rendi-Wagner bleibe „natürlich“. Sie habe sich im Wahlkampf stark gesteigert. Kärntens LH Peter Kaiser betonte: „Es braucht keine Menschen-

opfer bei der ersten Sitzung nach der Wahl.“ Auch er lobte ihr Engagement im Wahlkampf. Der Leiter der SPÖ-Delegation im Europaparlament Andreas Schieder vermutete: „Sie ist keine, die die Flinte ins Korn wirft.“ Für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ist sie „absolut die richtige“.

Modernisierung der SPÖ

Allerdings soll ihre Entscheidung, den bisherigen Wahlkampfmanager Christian Deutsch zum neuen Bundesgeschäftsführer zu machen, auf parteiinterne Kritik gestoßen sein. Jedenfalls verzögerte sich das abendliche Statement von Rendi-Wagner im Anschluss an die Sitzung beträchtlich. Deutsch solle die „zeitgemäße Modernisierung“ der SPÖ vorantreiben, so Rendi-Wagner, die die Analyse in den Gremien so zusammenfasste: „Wir sind nicht zufrieden mit dem Wahlergebnis“, wiewohl die Themen der SPÖ „richtig“ gewesen seien. Für die schweren Verluste sieht sie zwei Hauptgründe: Viele SPÖ-Wähler seien zu den Grünen zurückgekehrt, enttäuschte FPÖ-Wähler wiederum seien zur ÖVP gewandert.

Recht schonungslos analysierte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, man solle sich selbst nicht anlügen. „Es bringt nichts, wenn wir die besseren Programme haben, wenn das die Leute nicht glauben.“ Die SPÖ sei von breiten Teilen der Bevölkerung isoliert und nicht glaubwürdig, „keiner will derzeit ein Stück des Weges mit uns gehen“. Es gehe nicht um eine Personaldebatte, sondern um eine strategische Neuausrichtung und organisatorische Änderungen. Derzeit sei man „echt old school“.

Ähnlich kritisch äußerte sich auch der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Die SPÖ habe ein Glaubwürdigkeitspoblem, „man glaubt uns nicht mehr, was wir sagen“, so Lercher, um auch einen Reformparteitag, ein „neues Hainfeld“ zu fordern.