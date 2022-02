Rot-weiß-rote Bärenjagd

Die Berlinale gehört zu den großen Filmfestivals der Welt. Dort werden nicht nur cineastische Neuheiten präsentiert, die besten im Wettbewerb aneinander gemessen, sondern es ist auch ein wichtiges Treffen der Branche und ein gesellschaftliches Event, roter Teppich inklusive. So dreht sich die Vorberichterstattung eben um jene Filme, die in Berlin erstmals über die Leinwände flimmern, aber auch um die mehr oder weniger illustren Stars, die sich den Kameras präsentieren.

Nicht so 2022. Da fühlten sich Festivalleitung und teils Politik bemüßigt, ihre Entscheidung zu verteidigen, mitten in einer weltweiten Pandemie ein Festival physisch stattfinden zu lassen.

Und nun ist es also wirklich soweit: Heute startet die 72. Ausgabe der Berlinale — live vor Ort, aber unter hohen Hygieneauflagen. Auf Rummel will man nicht gänzlich verzichten, so sind etwa Emma Thompson, Juliette Binoche, Isabelle Huppert oder Charlotte Gainsbourg als Gäste angekündigt.

Der Eröffnungsfilm ist François Ozons Fassbinder-Paraphrase „Peter von Kant“. Bis 16. Februar gehen 18 Filme im Hauptwettbewerb ins Rennen um die Metall-Bären. Sieben stammen von Regisseurinnen, etwa der deutschen Filmemacherin Nicolette Krebitz, die sich bei „AEIOU — Das schnelle Alphabet der Liebe“ auf ihre Hauptdarstellerin, die gebürtige Oberösterreicherin Sophie Rois, verlassen kann, oder der Französin Claire Denis, die bei „Avec amour et acharnement“ („Both Sides of the Blade“) auf Juliette Binoche setzt.

Einst war er ein gefeierter Schlagerstar …

Österreich wird im Wettbewerb von Ulrich Seidl („Hundstage“) vertreten, der seinen neuen Film „Rimini“ präsentiert. Darin porträtiert der Filmemacher einen einst gefeierten Schlagerstar, wofür er auf prominente Darsteller wie Michael Thomas, Hans-Michael Rehberg und Inge Maux zurückgreift.

Der deutsche Regisseur Andreas Dresen ist mit „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ebenso im Wettbewerb vertreten wie der südkoreanische Berlinale-Stammgast Hong Sangsoo mit „So-seol-ga-ui yeong-hwa“ („The Novelist’s Film“).

Entschieden über die Bären wird wieder von der Jury unter ihrem heurigen Präsidenten M. Night Shyamalan, dem legendären Horrorregisseur („The Sixth Sense“).

Dass das österreichische Filmschaffen heuer in Berlin ein starkes Lebenszeichen von sich gibt, zeigt sich neben Seidl auch in der Sektion „Encounters“, in der Österreich mit drei Werken vertreten ist. Hier wird Ruth Beckermann ihren Dokumentarfilm „MUTZENBACHER“ präsentieren, in dem sie den Mutzenbacher-Roman als Ausgang für eine Erkundung männlicher Sichtweisen auf Sexualität von heute nimmt. Die Komödie „A Little Love Package“ des gebürtigen Argentiniers Gastón Solnicki, eine österreich-argentinische Koproduktion, spielt in einem als zeitlos charakterisierten, surrealen Wien. Nachwuchsrevoluzzerin Kurdwin Ayub stellt „Sonne“ über drei Wiener Teenagerinnen vor, Constantin Wulff die Doku „Für die Vielen — Die Arbeiterkammer Wien“, der ebenso in der Sparte Forum bei der Berlinale seine Weltpremiere feiert wie „Jet Lag“ von Zheng Lu Xinyuan, der in der schweiz-österreichischen Koproduktion Verbindungslinien zwischen Graz, China und Myanmar zieht.