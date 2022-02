Rot-weiß-rote Olympia-Momente für die Ewigkeit

Das erste Gold: Erst rückwirkend ernannte das IOC die Wintersportwoche in Chamonix 1924 zu den ersten Winterspielen der Geschichte. Die Wienerin Herma Szabo errang dadurch im Eiskunstlauf die erste Goldmedaille für Österreich.

Der alpine Durchbruch: Nachdem 1936 nur eine Kombination ausgetragen worden war, rückten die alpinen Bewerbe 1948 in St. Moritz erstmals in den Vordergrund. Josef „Pepi“ Gabl machte mit Abfahrtssilber den Anfang für Österreichs Ski-Team, Trude Beiser legte mit Kobinations-Gold nach. Die gebürtige Linzerin Erika Mahringer durfte sich für zweimal Bronze in Slalom und Kombi feiern lassen.

Die Sailer-Festspiele: Der „Blitz von Kitz“ avancierte 1956 in Cortina zum absoluten Nationalhelden. Als erster Skirennläufer gewann der damals 20-jährige Toni Sailer in allen drei alpinen Bewerben — Abfahrt, Riesentorlauf und Slalom — Gold. Beim Empfang in der Heimat wurde dem Tiroler von Bundespräsident Theodor Körner das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. „Gut, dass es drei Medaillen waren: Eine für den Vater, eine für die Mutter — und für mich blieb auch noch eine“, sagte Sailer damals.



Die Heimpremiere: Das erste Olympia-Event in Österreich 1964 avancierte mit zwölf Mal Edelmetall zu den bis dahin erfolgreichsten Spielen. Gleich sieben Medaillen in Innsbruck gingen auf das Konto der Alpinen, so krönten sich Egon Zimmermann, Josef Stiegler und Christl Haas zu Olympiasiegern.

„War das wichtigste Rennen meines Lebens“

Die Klammer-Krönung: Als Topfavorit und mit riesigem Erwartungsdruck im Gepäck reiste Franz Klammer zu den zweiten Olympischen Spielen in Innsbruck 1976. Vor 60.000 Zuschauern am Patscherkofel lieferte sich der Kärntner mit dem Schweizer Bernhard Russi ein packendes Duell, das der damals 22-Jährige dank waghalsiger Linie im Finish für sich entschied und seine Karriere krönte. „Ich wollte den Olympiasieg unbedingt holen, alles andere wäre für mich ein Drama gewesen. Es war das wichtigste Rennen meines Lebens“, sagte Klammer letztes Jahr in einem Interview mit der „Zeit“. Zehn Tage später kürte sich Karl Schnabl am Bergisel zum ersten heimischen Skisprung-Olympiasieger.

Jahrhundertsturz: „Hermann lag wie gesalbt im Bett“

Die Herminator-Geburtsstunde: Mit dem legendären Jahrhundertsturz in der Abfahrt und den anschließenden Goldmedaillen im Super-G und Riesentorlauf in Nagano 1998 machte sich Hermann Maier unsterblich, der Stern des „Herminators“ war geboren. „Der Hermann lag wie gesalbt in seinem Bett“, erinnerte sich der damalige Arzt Andreas Lotz. Ex-Sportdirektor Hans Pum schilderte: „Der Hermann hat mich angeschaut und gesagt: ,Das schaff ich schon!’ Dabei konnte er nicht einmal richtig aus dem Bett aufstehen.“ Für Gold drei Tage später sollte es reichen.

Der verspätete Sieg: Nach Bronze 1998 über 50 km krönte sich Christian Hoffmann vier Jahre später in Salt Lake City über 30 km vor Teamkollege Michail Botwinow zum Champion. Auf die Goldene musste der Oberösterreicher zwei Jahre warten, bis der ursprüngliche Sieger Johann Mühlegg des Dopings überführt worden war.

Die Rekordspiele: Die 23 Medaillen von Turin 2006 sind bis heute ebenso unerreicht, wie die neun Goldenen. Mit Michaela Dorfmeister, Benjamin Raich, Thomas Morgenstern und Felix Gottwald gingen gleich vier ÖSV-Athleten als Doppel-Olympiasieger in die Geschichte ein.

Die Hirscher-Vollendung: Als sechsfacher Weltmeister und Gesamtweltcupsieger, aber noch ohne Olympia-Gold reiste Ski-Dominator Marcel Hirscher zu den Spielen nach Pyeongchang. Vier Jahre zuvor hatte es in Sotschi „nur“ zu Slalom-Silber gereicht. Doch der Salzburger hielt dem Druck stand und düpierte die Konkurrenz in Kombination und Riesentorlauf. „Das ist das verdienteste Gold der Welt“, zog damals selbst Rivale Henrik Kristoffersen (NOR) den Hut.



Die weiteren Oberösterreicher: Am 18. März 1994 flog Andreas Goldberger als erster Skispringer der Welt über 200 m, wenige Wochen zuvor musste sich der Innviertler bei den Spielen in Lillehammer jeweils mit Bronze von der Großschanze sowie im Team begnügen. Hannes Trinkl fuhrt 1998 zu Abfahrtsbronze, Wolfgang Loitzl, gebürtiger Bad Ischler, sprang 2010 in Vancouver mit der Skisprung-Mannschaft zum Sieg.

Von Schranz-Ausschluss bis Dopingskandal

Für Michael Hayböck reichte es im gleichen Bewerb 2014 in Sotschi zu Silber. Und der dritte Rang im Biathlon-Einzel 2018 in Südkorea fühlte sich für den gebürtigen Braunauer Dominik Landertinger wie ein Sieg an. Hatte er sich doch wenige Monate zuvor einer Bandscheiben-OP unterzogen.

Die Tiefpunkte: Dem dreifachen Weltmeister Karl Schranz blieb eine Liebesbeziehung zu den fünf Ringen verwehrt. 1968 als Slalom-Sieger in Grenoble nachträglich disqualifiziert, folgte vier Jahre später kurz vor Sapporo unter riesigem Protest der Ausschluss, woraufhin Schranz seine Karriere beendete. Die wohl bitterste Niederlage erlebte Österreich 1984 in Sarajevo, als Anton „Jimmy“ Steiner mit Abfahrtsbronze für die einzige Medaille sorgte. In negativer Erinnerung bleiben auch die schwarzen Stunden rund um die rot-weiß-roten Dopingaffären. Etwa die Blutbeutel-Causa 2002 oder der Skandal 2006 inklusive Razzien in Quartieren von Langläufern und Biathleten, die den Ausschluss mehrerer Sportler zur Folge hatten.