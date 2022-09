Rotax Motoren-Mutterkonzern BRP weiter im Visier von Hackern

Die Cyberattacke auf die kanadische BRP-Gruppe, zu der das Rotax-Motorenwerk in Gunskirchen gehört, ist offenbar viel größer als angenommen. Laut Berichten der kanadischen Zeitung „La Presse“ von Ende August wird der Konzern nach wie vor von einer unbekannten Hackertruppe erpresst, die Lösegeld für die Nicht-Veröffentlichung von äusserst sensiblen Daten verlangt.

Die Angreifer sollen sich demnach im Besitz von hochstrategischen Entwicklungs- und Marketingplänen befinden, die ausführliche Details zu allen neu geplanten BRP-Elektromodellen (Skidoos, Seadoos etc.) für das ganze Jahrzehnt beinhalten.

Daten im Darknet veröffentlicht

Darunter sollen laut „La Presse“ genaue Details inklusive Modellnamen zum neuen E-Skidoo von BRP sein. Die Motoren für die E-Modelle werden allesamt bei Rotax in Gunskirchen gefertigt.

La Presse berichtet weiter, dass die Angreifer, um ihre Forderungen zu untermauern, bereits Daten im Darknet veröffentlicht hätten, darunter Details zu Höchstgeschwindigkeit, Batterie usw., welche bisher auch Händlern noch nicht bekannt waren.

„Stakeholder informiert“

Auf Anfrage des VOLKSBLATT bei BRP Rotax in Gunskirchen wird bestätigt, dass „Informationen, auf die die Hacker Zugriff hatten, im Dark Web aufgetaucht“ sind und auf eine BRP-Aussendung vom 23. August verwiesen. In dieser wird allerdings nur erwähnt, dass „Informationen über bestimmte Mitarbeiter und Lieferanten, auf die ein unbefugter Dritter zugegriffen hat, im Dark Web durchgesickert sind“, und nicht, dass hochsensible Produktdaten geleakt wurden.

„BRP“, so heißt es in der Anfragebeantwortung von BRP Rotax an das VOLKSBLATT weiter, sei „sich der Dokumente bewusst, die durchgesickert sind, und hat die Stakeholder, die möglicherweise betroffen sind, informiert. Der Betrieb an den Produktionsstandorten, auch in Gunskirchen, wurde wieder aufgenommen und läuft nach Plan.“

Laut La Presse wurden Infos zu Lieferkonditionen, möglichen Preisnachlässen usw. geleakt. Zusätzlich verfügen die Hacker offenbar über Dokumente zu Finanztransaktionen zwischen BRP und seinen Tochtergesellschaften in Kanada, USA, Mexico und Europa. BRP, Weltmarktführer bei Skidoos, wurde am 8. August Ziel eines Hackerangriffs, infolgedessen u.a. der Stammsitz in Valcourt/Kanada sowie das Werk Gunskirchen heruntergefahren wurden.

Am 16. August gab BRP bekannt, dass die Werke wieder hochgefahren werden, was den Eindruck erweckte, die Sache sei ausgestanden. BRP selbst sprach damals von „begrenzten Auswirkungen.“ BRP beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter und setzte zuletzt rund 4,6 Milliarden Euro um – 979 davon in Gunskirchen.

Von Karl Leitner