Rote Angst vor Da Capo mit Merkel

Mit dem Versprechen zügiger Gespräche starteten Union und SPD am Sonntag ihre Koalitionssondierungen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich in der Berliner SPD-Parteizentrale optimistisch, eine „stabile Regierung“ bilden zu können. SPD-Chef Martin Schulz betonte: „Wir ziehen keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen.“ CSU-Chef Horst Seehofer gab sich ebenfalls zuversichtlich.

Maulkorb für Verhandler

Bevor eine bis Freitag für alle Sondierer geltende Interview- und Twittersperre begann, verlauteten aber aus der SPD tiefe Zweifel an einer Neuauflage der Großen Koalition. „In meiner Landtagsfraktion gibt es keinen einzigen Abgeordneten, der Sympathie für eine erneute große Koalition erkennen lassen hat“, meinte etwa Norbert Römer, Chef der nordrhein-westfälischen SPD-Fraktion. „Anders gesagt: Wir trauen Frau Merkel und ihrer Truppe nicht mehr über den Weg.“

Auch SPD-Vizechefin Natascha Kohnen ist „äußerst skeptisch“. Sie sei „keineswegs sicher, dass es eine große Koalition geben wird“. Man müsse abwarten, ob CDU und CSU stark genug seien, weitreichende Zugeständnisse zu machen.

Regierung bis Ostern?

Die Sondierungsteams treffen sich bis Donnerstag täglich. Abschließend soll eine gemeinsame Erklärung zum Ergebnis vorgelegt werden. Ob den Sondierungen überhaupt Koalitionsverhandlungen folgen, hängt von der Entscheidung eines SPD-Sonderparteitags am 21. Jänner ab.

Mehrere Politiker von Union und SPD hatten die Erwartung geäußert, dass eine neue Regierung bis Ostern — also ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl — stehen könnte.