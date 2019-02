Rote bescheren der Öko-Energie einen schwarzen Tag

In einem sind sich alle einig: Es war ein historischer Plenartag im Bundesrat. Erstmals hat die Länderkammer ein Gesetz zu Fall gebracht. Die SPÖ blieb in der Abstimmung nämlich bei ihrer Ablehnung und verhinderte damit die Zwei-Drittel-Mehrheit, die für die Annahme des Gesetzes nötig gewesen wäre. Schon im Vorfeld hatten die Regierungsparteien versucht, die SPÖ ins Boot zu holen. „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen alle Informationen zur Verfügung gestellt und haben alle Fragen beantwortet“, so die zuständige Umweltministerin Elisabeth Köstinger — vergeblich.

In der gestrigen Diskussion warfen einander Bundesräte von Regierungsparteien und SPÖ wechselseitig „kabaretthafte“ Auftritte vor. Gelacht wurde dennoch wenig. ÖVP und FPÖ erklärten, dass das Gesetz nur eine Verlängerung der bestehenden Bestimmungen bedeute — bisherige Förderungen würden um drei Jahre verlängert. Diesen habe die SPÖ ursprünglich zugestimmt, die Verlängerung sichere 47 Biomasse-Kraftwerken das Überleben. Untermalt von türkisen Taferln mit der Aufschrift „Wer Ökostrom abdreht, dreht Atomstrom auf“, wiesen sie auf die heimische Wertschöpfung dieser regional verankerten Kraftwerke und damit verbunden tausende Jobs hin. Die SPÖ kritisiert hingegen, dass die genaue Verwendung der im Gesetz verankerten Förderungen nicht fixiert sei, eine Zustimmung bedeute daher einen „Blankoscheck für die Umweltministerin, das Geld zu verteilen, wie sie wolle. Und heftig monierten die SPÖ-Vertreter, dass sie bei der Entstehung des Gesetzes nicht eingebunden worden seien.

Unterschiedliche Zahlen

Zur Argumentation griffen die beiden Seiten auf unterschiedliche Datengrundlagen zurück. Die Regierungsparteien wiesen auf 6400 Arbeitsplätze hin, die laut einer Studie betroffen seien. Demgegenüber sprach die SPÖ lieber von lediglich 200 Arbeitsplätzen — das wiederum sind die direkt in den Kraftwerken angestellten. Auch über die Strommenge, um die es geht, argumentierten die Bundesräte mit Vergnügen aneinander vorbei. Die SPÖ verwies darauf, dass alle 137 Biomassekraftwerke zusammen 3,4 Prozent des Stromverbrauchs in Österreich erzeugen, die 47 zu fördernden Kraftwerke würden es daher nur auf ein Prozent bringen. Dem hielt der ÖVP- Bundesrat Magnus Brunner, im Zivilberuf Vorstand der Ökostrom-Förderstelle OeMAG, entgegen, dass die 47 zu fördernden Kraftwerke doch „60 Prozent“ des Stroms erzeugen — nämlich 60 Prozent des Stroms aller Biomasse-Kraftwerke. Konkret seien es 1190 von 1900 Gigawattstunden. Seine Rechnung würde darauf hinauslaufen, dass etwas mehr als zwei Prozent des heimischen Stromverbrauchs aus den 47 Kraftwerken stammen, deren Förderung nun am Spiel steht.

Die SPÖ sagte trotzdem „Nein“ und ruft nun die Regierung auf, mit ihr über ein neues Gesetz zu verhandeln und die SPÖ habe durch das Veto den Weg für eine gute Ökostrom-Lösung freigemacht, so Jörg Leichtfried, stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender. Er beobachtete die Sitzung live — und konnte vermerken, dass keiner seiner Parteifreunde von der Parteilinie ausscherte und damit die Sperrminorität verhinderte. Laut SPÖ-Energiesprecher Günther Novak bekenne sich die SPÖ im neuen Gesetz zu einem abgestuften Fördermodell — damit mehr Anlagen profitieren, anstatt nur der größten und modernsten — und eine Offenlegung der Geförderten.

Viel Kritik an SPÖ

„Ich bin entsetzt, dass die SPÖ tatsächlich Parteitaktik vor Ökostrom, vor Biomasse, vor Arbeitsplätze und vor Klimaschutz gestellt hat. Dafür habe ich nicht das geringste Verständnis. Diese Ablehnung bedeutet auch, dass die SPÖ dafür verantwortlich ist, wenn mehr Atom- oder Kohlestrom nach Österreich importiert werden muss“, erklärte Köstinger nach der Abstimmung. Besonders unverständlich sei diese Haltung, „weil zwei Drittel der betroffenen Anlagen in SPÖ-geführten Städten und Gemeinden stehen“, so Köstinger. „Die SPÖ riskiert damit auch das Aus für das Kraftwerk Simmering in Wien. Die SPÖ hat der Ökostromproduktion einen schwarzen Tag beschert.“ Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger ärgert sich: „Das war keine gute Entscheidung, denn der rasante Klimawandel nimmt auf Parteitaktik keinerlei Rücksicht.“ Neben den bestehenden Biomasseanlagen treffe die Blockade auch 300.000 sozial schwache Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind. Diese hätten sich nämlich die Finanzierung des Ökostroms, so wie auch die GIS-Gebühr, erspart,ergänzt Bauernbund-Präsident NR-Abg, Georg Strasser. Für den FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch ist offensichtlich, dass die SPÖ alles und jeden zur Zielscheibe nehme, um ihre regierungsfeindliche Linie durchzuziehen.