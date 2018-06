Rote Front gegen Arbeitszeitgesetz

Die SPÖ macht die Pläne der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung zum Thema im Nationalrat. Die Sozialdemokraten haben Dienstagabend eine Sondersitzung mit dem Titel „12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche im Auftrag der ÖVP-Großspender — So nicht, Herr Bundeskanzler!“ beantragt. Die „Dringliche Anfrage“ wird sich an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) richten. Der Fristenlauf im Parlament sieht vor, dass die Sitzung spätestens am Freitag kommender Woche stattfinden muss. „Die Regierung wird mit Gegenwehr bis hin zum Arbeitskampf zu rechnen haben, sollte sie tatsächlich planen, diese Maßnahmen durchzupeitschen. Wir lassen uns die Errungenschaften vieler Jahrzehnte sicher nicht kampflos nehmen“, erklärte am Mittwoch auch der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Markus Vogl. Der Entwurf sei ein Frontalangriff auf die Arbeitnehmerrechte. So würden künftig deutlich mehr Personen überhaupt aus dem Arbeitszeitgesetz herausfallen. Und vor allem bei Gleitzeitverträgen seien noch viele Fragen offen. Auch der ÖGB macht mobil und will „mit allen uns zur Verfügung stehenden legalen Mitteln gegen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche“ vorgehen und „ab sofort“ Betriebsräte-Konferenzen und Betriebsversammlungen in allen Bundesländern abhalten. Für den 30. Juni kündigt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian eine Demonstration in Wien gegen die Regierungspläne an. „Sollte der Entwurf der Regierung am 5. Juli trotzdem in dieser Form beschlossen werden, wird es weitere Aktionen geben“, heißt es in der ÖGB-Aussendung. Die vorgelegte Regelung würde die Arbeitnehmer Freizeit, Geld und Gesundheit kosten, kritisiert der ÖGB.

Neos wollen Gipfel

Die Neos sehen im Vorschlag der Regierung zur Arbeitszeitflexibilisierung ein „Husch-Pfusch-Gesetz“, das „grobe Mängel hat“. ÖVP und FPÖ sollten „runter vom hohen Ross“, die SPÖ wiederum ihre „Panikmache“ einstellen, damit man gemeinsam zu einer vernünftigen Lösung komme, forderte Neos-Chef Matthias Strolz. Die Oppositionspartei lädt deshalb alle Sozial- und Wirtschaftssprecher zu einem Gipfel. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „appelliert“ an Sozialpartner und Interessenvertreter, „möglichst sachlich zu agieren“. Es sei weder angebracht Jubelchöre noch Angst zu verbreiten.