„Rote Teufel“ schickten Rekordweltmeister heim

Das vorweggenommene Finale dieser Fußball-WM zwischen Brasilien und Belgien, es hat gehalten, was es im Vorfeld versprochen hat. Letztlich setzten sich die Europäer im zweiten Viertelfinale dieser Endrunde in Kasan trotz einer Torschussbilanz von 8:26 mit 2:1 (2:0) durch und schickten die Südamerikaner auf Urlaub. Damit ist aus der WM eine Europameisterschaft geworden, denn alle anderen Kontinente sind bereits in der Zuschauerrolle.

Offenes Visier

Von Anfang an kämpften beide Teams mit offenem Visier, somit entwickelte sich vor allem in Hälfte eins ein offener Schlagabtausch. Einem frühen Warnschuss der „Roten Teufel“ durch Kevin de Bruyne (2.) folgte eine Drangperiode der Südamerikaner, in der Thiago Silva nach einer Ecke nur die Stange traf (8.). Fünf Minuten später hatte Paulinho, ebenfalls nach einem Korner die Chance (13.), praktisch aus dem Gegenstoß gingen die Belgier in Führung. Zwar wurde der Schuss von Fellaini noch geblockt, doch nach dem anschließenden Eckball lenkte Fernandinho den Ball ins eigene Tor (13.).

Belgisches Kontertor

Es sollte noch schlimmer für den fünffachen Weltmeister kommen, denn einen Konter schloss de Bruyne mit einem satten Schuss zum 2:0 (31.) ab. Damit kassierte er erstmals im 26. Match unter Trainer Tite mehr als einen Gegentreffer. Ein schock, von dem sich die Brasilianer aber rasch erholten und rasch wieder zu Chancen kamen. Durch Gabriel Jesus (36.), Marcelo (37.) und Coutinho, der an Courtois scheiterte (37.).

Auf der Gegenseite prüften erneut de Bruyne (41.) und Vincent Kompany (42.) Keeper Alisson Becker. So macht Fußball richtig Spaß! Und in dieser Tonart ging es auch in Hälfte zwei weiter, wobei die Brasilianer immer mehr an Übergewicht gewannen und sich viele Chancen erarbeiteten.

Elfer verweigert

Doch Firmino verfehlten einen Stanglpass von Marcelo hauchdünn (51.), Courtois klärte vor Paulinho (55.) und Costa scheiterte ebenfalls am Keeper (75.). Zudem hätte es nach einer Attacke von Kompany an Gabriel Jesus Elfmeter geben müssen (56.). Der Anschlusstreffer von Renato Augusto (76.) verlieh Brasilien noch einmal einen Schub, doch Augusto (81.), Coutinho (84.) und Neymar (94.) trafen gegen stehend k.o. wirkende Belgier nicht. Die zweite Niederlage unter Tite war perfekt. r.k.