Rote Verlässlichkeit?

Kommentar über rote Turbulenzen.

Die SPÖ stehe für eine „klare und verlässliche Koalition“ zur Verfügung: So pries Landesparteisekretär Georg Brockmeyer seine Partei der OÖVP als Partner an. Doch so „verlässlich“, wie Brockmeyer das darstellt, scheint die SPÖ nicht zu sein — jedenfalls gehen die innerparteilichen Querelen schon los.

Nach kritischen Zwischenrufen von Genossen anderer Bundesländer kracht es nun auch im oberösterreichischen Gebälk.

In Wels wurde der Bezirksgeschäftsführer gefeuert, was dort den Unmut in Richtung Brockmeyer ziemlich laut werden lässt und auch an anderen Stellen gibt es Brandherde. Spätestens wenn die noch unter der Decke gehaltenen Personaldebatten richtig losgehen, ist es mit der Verlässlichkeit endgültig vorbei.