Rote Zentralisten

Man darf bezweifeln, ob die Genossen Landeshauptleute Peter Kaiser und Hans Peter Doskozil das auch so sehen wie die rote Wiener Bundesrätin Korinna Schumann: dass es nämlich eine gegen Wien gerichtete Initiative sei, Bundesdienststellen auch in den Bundesländern anzusiedeln. ÖVP, FPÖ und Grüne haben in der Länderkammer einen entsprechenden Gesetzesantrag an den Nationalrat verabschiedet, bloß die SPÖ hat sich verweigert. Es ist hanebüchen, in dieser Initiative ein Wien-Bashing und ein Ausspielen von Stadt gegen Land zu sehen, wie das Frau Schumann getan hat. Aber es beweist, dass Sozialismus viel mit Zentralismus zu tun hat —nicht umsonst hieß der rote Bundesgeschäftsführer jahrzehntelang „Zentralsekretär“.

Wie urteilte im Juli SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner über die Bedeutung der Politik unterhalb der Bundesebene? Es gehe dort um Kreisverkehre oder Schulbauten. Ja, genau darum geht es auch, denn Kreisverkehre und Schulen sind für die Menschen in der Provinz nicht unwichtig. Wien ist — von Infrastrukturzuschüssen bis hin zur Kulturförderung — vom Bund bevorzugt. Maßnahmen für den ländlichen Raum sind keine Benachteiligung von Wien sondern eine Notwendigkeit und auch die Pflicht in einem föderalen Bundesstaat.