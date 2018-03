Roter Säulenheiliger im Zwielicht

Von Manfred Maurer

Unzählige Straßen, Schulen und Wohnanlagen tragen seinen Namen, auch ein Naturfreunde-Hotel in Tirol und die SPÖ-Parteiakademie sind nach Dr. Karl Renner benannt. Das soll auch so bleiben, findet der Salzburger Alt-Landeshauptmann Franz Schausberger (ÖVP) eingedenk der Verdienste des ersten Staatskanzlers und letzten Nationalratspräsidenten der Ersten Republik, sowie ersten Nachkriegskanzlers und -Bundespräsidenten. Nur eine Straße hätte der Dozent für Neue Geschichte an der Uni Salzburg gerne umbenannt: Den Dr. Karl Renner-Ring in Wien. Dass ausgerechnet jener Teil des Ringes, der vorm Parlament verläuft, „nach dem benannt ist, der für die Auslöschung Österreichs und den ‚Anschluss‘ an Deutschland war“, ist für Schausberger unverständlich.

Renner war nicht bloß für den „Anschluss“, er hat sogar euphorisch dafür geworben, was das Zeitloch in der Renner-Biografie auf der SPÖ-Homepage erklären könnte: Zwischen 1934 und 1945 ist da nichts.

Obwohl die Sozialdemokratie im März 1938 schon fünf Jahre Nazi-Herrschaft in Berlin als abschreckend empfinden musste, war Renners deutsche Vision stärker. So stark, dass er den Einmarsch am 12. März quasi als den Zweck heiligendes Mittel empfand. „Obschon nicht mit jenen Methoden, zu denen ich mich bekenne, errungen, ist der Anschluß nunmehr doch vollzogen, ist geschichtliche Tatsache, und diese betrachte ich als wahrhafte Genugtuung für die Demütigungen von 1918 und 1919, für St.-Germain und Versailles“, sagte Renner am 3. April 1938 in einem Interview mit dem „Neuen Wiener Tageblatt“. Das war eine Woche vor der pseudodemokratischen Volksabstimmung über den „Anschluss“. Und für die gab Renner eine klare Empfehlung: „Ich müsste meine ganze Vergangenheit als theoretischer Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechtes der Nationen wie als deutschösterreichischer Staatsmann verleugnen, wenn ich die große geschichtliche Tat des Wiederzusammenschlusses der deutschen Nation nicht freudigen Herzens begrüßte.“ Und: „Ich werde mit Ja stimmen.“

Für Schausberger böte die Sanierung des Parlaments eine Gelegenheit, beim Rückumzug die Straße davor umzubenennen — in Parlamentsring, wie der Renner-Ring bis 1956 hieß. Die Umbenennung des Karl-Lueger-Ringes in Universitätsring begründete die SPÖ 2012 mit dem Antisemitismus des 1910 verstorbenen Wiener Bürgermeisters. Auch in dieser Hinsicht bietet Renner aber eine, wenn auch unter Historikern umstrittene Angriffsfläche.

