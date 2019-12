Rothensteiner: Zahlungen an Hoscher und Labak einwandfrei

Walter Rothensteiner, Aufsichtsratschef der Casinos Austria, hat am Dienstag die kolportierten Zahlungen an die Ex-Vorstände Dietmar Hoscher und Alexander Labak im Zuge deren Ausscheidens als “rechtlich einwandfrei” bezeichnet. Die Konditionen “wurden auf Initiative des Aufsichtsrats von den Rechtsanwälten Schima Mayer Starlinger mit Unterstützung der KPMG eingehend geprüft”, so Rothensteiner.

Nach dem Untersuchungsendbericht sei die vorzeitige Beendigung der Vorstandsfunktionen der beiden “durch das Unternehmensinteresse geboten” gewesen. “Die damit im Zusammenhang stehenden Zahlungen an die beiden Herren waren rechtlich einwandfrei. Dem kann der Aufsichtsrat der Casinos Austria Aktiengesellschaft nichts hinzufügen.”

Labak soll laut “Standard” 2,5 Mio. Euro Abgeltung für sein vorzeitiges Vertragsende erhalten haben, bei Hoscher dürften es bis zum Ende seiner Casag-Zeit (Mitte 2022) rund 4,5 Mio. Euro werden.