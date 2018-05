Rouhani bereitet Iran auf Atomvertrag-Ausstieg der USA vor

Kurz vor der erwarteten Entscheidung des US-Präsidenten zum Atomabkommen hat der iranische Präsident sein Land auf einen Ausstieg der USA aus dem Abkommen vorbereitet. Seine Regierung wollte von Anfang an eine rationale, konstruktive Zusammenarbeit mit der Welt, „quasi eine Win-Win-Situation für alle“, erklärte Hassan Rouhani am Dienstag.

In den ersten Monaten könne es einige Schwierigkeiten geben, sagte der Präsident bei einem Treffen mit Vertretern des iranischen Ölministeriums. „Aber auch das werden wir überleben“, so Rouhani.

Die Konjunktur im Iran wird nach den Worten von Notenbank-Chef Valiollah Zeif nicht unter möglichen US-Sanktionen leiden. „Falls Amerika den (Atom-)Vertrag kündigt, wird unsere Wirtschaft davon nicht getroffen“, erklärte Zeif im Staatsfernsehen. „Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet“, versicherte er.

Die iranische Währung Rial geriet unterdressen aber angesichts der drohenden Sanktionen unter Druck. Anleger im Iran deckten sich stärker als sonst mit Dollar ein, weil sie eine Belastung für die iranische Wirtschaft fürchten. Ein Dollar kostet im freien Handel 65.000 iranische Rial. Ende April mussten Investoren für einen Dollar noch 57.500 Rial auf den Tisch legen.

Donald Trump will am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) bekanntgeben, wie er sich die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran vorstellt. Der 2015 abgeschlossene Deal gilt als eines der wichtigsten, wenngleich auch als eines der umstrittensten internationalen Abkommen. Rouhani befürchtet einen Ausstieg Trumps aus dem Deal. Der iranische Präsident hofft jedoch, dass die anderen Verhandlungspartner, besonders das EU-Trio – Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien – im Deal bleiben und ihn vertragsgerecht umsetzen werden.

Der Atomdeal mit dem Iran wurde im Juli 2015 von den USA, China, Russland und dem EU-Trio in Wien ausgehandelt. Teheran verpflichtet sich darin, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly warnte unterdessen vor den Folgen einer Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Der Deal sei zwar nicht perfekt, es habe aber zur Aussetzung des militärischen Atomprogramms des Iran geführt und die Iraner hielten sich an die Abmachung, sagt Parly dem Radiosender RTL am Dienstag. Das Abkommen sei ein Faktor des Friedens und der Stabilisierung in einer sehr explosiven Region, betonte die Ministerin.