Royal Wedding

Gezähmter Rebell

Der 35-Jährige Henry Charles Albert David Mountbatten, weithin bekannt als Prinz Harry, pflegte lange sein Image als spitzbübischer Heißsporn und begehrtester Junggeselle Großbritanniens. Doch seit einiger Zeit scheint der junge Mann gereift — mit der Frau fürs Leben an seiner Seite.

„Party-Prinz“ oder „Harry the Nazi“ — für seine Eskapaden und Fehltritte als Jugendlicher musste sich Prinz Harry wohl so manches Donnerwetter hinter den dicken Schlossmauern anhören. Der Rotschopf konsumierte Drogen, Alkohol und mindestens einen Goldfisch. Im Elite-Internat Eton hagelte es schlechte Noten, aber seine Zukunft sah der waghalsige Prinz ohnehin als Polostar zu Pferde. Und die hübschen Mädchen lagen ihm in Scharen zu Füßen — dem „Robbie Williams der Royals“, wie er auch genannt wurde.

Bei der Wahl seiner Braut waren dem Royal die gesellschaftlichen Konventionen des Königshauses schnuppe. Er ist seinem Herzen gefolgt. Meghan ist geschieden, dunkelhäutig, US-Amerikanerin und eine Bürgerliche — längst nicht jedem passt das in Großbritannien. Auch wenn Harry lange einen Ruf hatte als pubertäres Raubein, ist er sensibel und verletzlich. Als sich 2017 der 20. Todestag seiner Mutter Diana näherte, sprach er erstmals öffentlich von psychischen Problemen nach dem großen Verlust. Seine Fehltritte basierten auf Wut, Naivität und Rebellion. Für einen Auftritt mit Hakenkreuzbinde auf einer Kostümparty musste sich der Enkel der Queen öffentlich entschuldigen.

Nach der Schule arbeitete Harry in einem Waisenhaus im afrikanischen Lesotho. Kameradschaft fand er in seinen zehn Jahren beim Militär, auch bei Einsätzen in Afghanistan. Heute glänzt der 33-Jährige durch soziales Engagement: Er setzt sich vor allem für psychisch Kranke und Veteranen ein. Hinzu kommt Harrys warmherzige und unkomplizierte Art. Und er ist konsequent. Als in Großbritannien rassistische und sexistische Bemerkungen gegenüber Meghan fallen, lässt Prinz Harry eine geharnischte Mitteilung veröffentlichen. Harry, da ist sich das Volk einig, ist endlich erwachsen geworden. Ein bisschen Rebell ist er aber — für viele Briten glücklicherweise — geblieben.

Die neue Lady Di

Vor ein paar Jahren war Meghan Markle (38) eine Schauspielerin mit Lifestyle-Blog, die sich für Frauenrechte einsetzte. 2016 traf sie Harry bei einem Blind Date — und wurde zur meist gegoogelten Schauspielerin 2017. Heute wird sie Herzogin und darf sich von nun an als Royal Highness ansprechen lassen.

Markle war eine eher mittelmäßig erfolgreiche Schauspielerin, bekannt hauptsächlich aus der Anwaltsserie „Suits“. Dann bestätigte der Buckingham Palast ihre Beziehung mit Prinz Harry. Ihr Einstieg in die königliche Familie hat sie in die höchsten Kreise Großbritanniens katapultiert. Geboren wurde Rachel Meghan Markle am 4. August 1981 in Los Angeles. Ihr Vater, ein Kameramann, der aus erster Ehe zwei Kinder hat, ist weiß. Ihre Mutter, Sozialarbeiterin, ist Afro-Amerikanerin, was Markle mit vielen Vorurteilen auch in Großbritannien konfrontiert. Markle selbst sagt, sie sehe sich als „starke und von sich selbst überzeugte Frau gemischter Herkunft“. Laut dem Bostoner Ahnenforscher Gary Boyd Roberts hat sie sogar adlige Wurzeln: Markle stammt Roberts zufolge von König Edward III (1312-1377) ab. Demnach ist sie Prinz Harrys Cousine 17. Grades.

Meghan besuchte in Los Angeles die Schule und studierte dann Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen. Nach einem Praktikum an einer Botschaft hieß es, sie wäre auch eine gute Diplomatin geworden. Indes bekam sie 2002 erste kleine Rollen, u. a. in den Serien „General Hospital“, „90210“, „Cuts“, „CSI: NY“ und „Knight Rider“. Die Serie „Suits“, in der sie ab 2011 die Anwaltsgehilfin Rachel Zane spielte und wo sie dann ausstieg, war ihr erster größerer Gig. Vor einigen Jahren begann sie, sich für Frauenrechte einzusetzen, das macht sie jetzt auch im Auftrag der Vereinten Nationen.

Essen und Kochen sind Meghans Leidenschaften. Und Mode: In dieser Hinsicht gelten jetzt strenge Vorschriften für die junge Frau: Kleider müssen mindestens knielang, Strumpfhosen und Fingernägel in neutralen Farben gehalten sein. Zumindest was den Look anbelangt, gilt sie bereits als Vorbild und wird mit Lady Di verglichen.

Von 2013 bis 2015 war Meghan mit dem Filmproduzent Trevor Engelson 2013 verheiratet. Meghan ist demnach nach Wallis Simpson die zweite geschiedene bürgerliche US-Amerikanerin, die ins englische Königshaus einheiratet. Betrachtete man Simpson (für die Edward VIII. 1936 abdankte) noch als Gefahr für die Monarchie, so wurde Meghan von vielen mit offenen Armen empfangen. Vor kurzem hat sie sich taufen lassen, das ist für die Hochzeit nach den Regeln der anglikanischen Kirche nicht notwendig, gilt jedoch als Zeichen des Respekts gegenüber der Queen.

Ein gutes Geschäft

Die Geschäftsleute im Vereinigten Königreich freuen sich sehr über die royale Hochzeit. Schließlich lässt diese sich vortrefflich vermarkten. Von der Motivtasse über eine neue Bierkomposition bis hin zu Kondomen wird eine riesige Palette an Produkten angeboten, die Harry und Meghan im Namen tragen oder das fotogene Paar abbilden. Auch die Tourismus- und die Modebranche setzen auf positive Effekte.

Mittlerweile gibt es auch ein offizielles Geschirrservice zu Ehren des Paares. Die Erlöse gehen an den Royal Collection Trust, der sich um die Bewahrung des königlichen Kulturerbes kümmert. Wer es weniger traditionell mag, kann zum neuen Bier der Brauerei Windsor & Eton greifen, das dem Paar gewidmet ist. Cafes und Pubs dürfen an diesem Wochenende übrigens länger öffnen. Es wurde prognostizierte, dass das Großereignis den Umsatz der britischen Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als eine Milliarde Pfund (1,14 Mrd. Euro) steigert, davon 300 Millionen Pfund im Tourismus. In Windsor haben viele Bewohner Zimmer oder ihre Wohnungen Royals-Fans oder Medien-Teams vermietet. Ein Haus im Stadtzentrum kostet da locker 3.500 Euro pro Nacht, für eine Drei-Zimmer-Wohnung „zu Fuß 50 Sekunden vom Schloss entfernt“ werden 2.100 Euro pro Nacht fällig. Und auch ein oö. Unternehmen stieg ins Hochzeitsgeschäft ein, wenn auch für einen guten Zweck: Die Firma Haas aus Traun hat ein Unikat des Traumpaares aus Plastik hergestellt und für einen guten Zweck versteigert. 7.300 Pfund (8.278 Euro) sind Prinz Harry und Meghan als PEZ-Spender wert. Der Erlös kommt der Make-A-Wish Foundation UK zugute.

Wie es sich gehört

Die Rituale und Regeln im britischen Königshaus haben sich über Jahrhunderte entwickelt und sind höchst komplex. Trifft ein Mann auf ein Mitglied der Königsfamilie, hat er sich zu verbeugen — nicht mit dem ganzen Oberkörper, den Kopf nach unten zu senken genügt. Frauen müssen einen Knicks vollführen.

Innerhalb der königlichen Familie gibt es genaue Regeln, wer sich vor wem verbeugt oder einen Knicks macht. Ist Markle in Begleitung von Prinz Harry, gilt sein Status auch für sie. Rangniedere Royals müssen deshalb den beiden diese Ehre erweisen. Trifft Meghan auf dem Gang Prinzessin Beatrice, muss sie vor Beatrice knicksen, weil die von königlichem Blut ist. Die Queen muss zunächst mit „Ihre Majestät“ angesprochen werden, im weiteren Verlauf der Konversation genügt „Ma’am“. Das „a“ wird dabei wie in „hamburger“ ausgesprochen, nicht wie in „farm“.