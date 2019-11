Rücknahmegebot

Soll Österreich in der Türkei oder in Syrien gefangene Staatsbürger zurücknehmen, die für den Islamischen Staat in den Dschihad gezogen sind? Der erste Gedanke: Um Gottes willen, auf keinen Fall! Diese Terroristen sollen bleiben, wo sie sind und dort hart bestraft werden, anstatt — wenn überhaupt — vergleichsweise kommod in österreichischer Haft zu büßen. Die FPÖ denkt sich das auch laut, weil sie weiß, dass das die meisten Bürger genauso sehen.

Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Erstens, da sind sich die Juristen aber noch nicht ganz einig, dürfte eine Rücknahmepflicht für jene Österreicher gelten, denen die Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden kann, weil sie dadurch staatenlos würden. Zweitens wäre es auch ohne formale Rücknahmepflicht ratsam, diese Extremisten der heimischen Justiz zuführen. Österreich betreibt oft einen enormen Aufwand, um im Ausland (durch Zielfahnder) Straftäter zu fangen. Wozu das? Der Rechtsstaat muss demonstrieren, dass ihm niemand durch Flucht die lange Nase zeigen kann. Das sollte auch für islamistische Straftäter gelten. Die Angst vor der Rache des IS oder vor einer Radikalisierung von Austro-Muslimen durch Rückkehrer darf jedenfalls kein Argument sein. Das käme nämlich einer Kapitulation des Rechtsstaates gleich.