Rückruf von „dmBio Marzipan Schoko Eier“

Die Drogeriemarktkette „dm“ ruft „dmBio Marzipan Schoko Eier, 125g“ zurück. Grund dafür ist, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass in einzelnen Packungen eine Vermischung mit Nougateiern stattgefunden habe und somit die Allergenkennzeichnung nicht korrekt sei, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Sollten Kundinnen und Kunden der betroffenen „Marzipan Schoko Eier“ an einer Allergie oder Unverträglichkeit in Bezug auf Haselnüsse, Milcherzeugnisse oder Soja leiden, werden sie gebeten, vom Verzehr der Süßigkeit abzusehen.

Auch wenn die Packung bereits angebrochen ist, kann diese in einer dm-Filiale retourniert werden.

Es wird der Kaufpreis erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr der Schoko-Eier unbedenklich.