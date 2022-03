Rückruf von Geflügel Bratwürsteln wegen Listerien

Der Artikel ZZU BIO Mini Geflügel Bratwürstel – Sorte Hühnerbratwurst wird wegen Listeriengefahr vom Lieferanten Lugitsch u. Söhne GmbH und der Hofer KG vorsorglich zurückgerufen, berichtete die Agentur für Gesundheit und Ernährung (AGES) am Samstag.

In einer Probe seien die Bakterien nachgewiesen worden, die Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnliche Symptome auslösen können.

Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem könnten schwerwiegende Erkrankungen auftreten. Das Produkt dürfe daher nicht verzehrt werden.

Die Bratwürstel waren in Hofer-Filialen in Teilen Wiens, von Niederösterreich, des Burgenlands, der Steiermark, Salzburgs und in Oberösterreich im Verkauf. Der Verkauf wurde sofort gestoppt, so die AGES. Das betroffene Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für Rückfragen ist das Hofer Kundenservicecenter telefonisch unter (+43)57030-35500 erreichbar (Mo-Fr 7.15-20.00 Uhr und Sa 7.15-18.00 Uhr). Andere Sorten sowie andere Produkte des Lieferanten seien nicht betroffen.