Ruf nach 2. Referendum immer lauter

Von Manfred Maurer

Nachdem Dienstagabend, wie berichtet, mit 432 zu 202 Stimmen die Ablehnung des Brexit-Vertrages im britischen Unterhaus noch deutlicher als von Premierministerin Theresa May befrüchtet ausgefallen ist, herrscht nun in London und in Brüssel Ratlosigkeit. Die EU 27 wollen keine Nachverhandlungen, realistisch ist vielleicht eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März, wobei allerdings unklar ist, was bis dahin anders sein soll.

Vielleicht die Einstellung der Briten zum Brexit überhaupt. Der Ruf nach einem zweiten, von May strikt abgelehnten Referendum ist jedenfalls gestern noch etwas lauter geworden. 71 Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei unterzeichneten am Mittwoch einen Brief, in dem sie eine weitere Volksabstimmung forderten mit der Option, die Brexit-Entscheidung rückgängig zu machen. Damit steigt vor allem der Druck auf den in dieser Frage lavierenden Labour-Chef Jeremy Corbyn, sich entschiedener für ein Referendum einzusetzen.

Die schottische Ministerpräsidenten Nicola Sturgeon bekräftigte ihre Forderung nach einer zweiten Volksabstimmung und verknüpfte dies mit einer indirekten Abspaltungsdrohung: „Ein zweites Referendum ist die einzige Möglichkeit, dass Schottland als Teil des Vereinigen Königreichs in Europa bleibt.“ Schottland hatte beim Referendum über den EU-Austritt Großbritanniens mehrheitlich gegen den Austritt gestimmt.

Für ein zweites Referendum machte sich auch die Chefin der walisischen Regionalpartei Plaid Cymru im Unterhaus, Liz Saville Roberts, stark. „Das Brexit-Pendel schlägt in unsere Richtung aus, und alle Wege führen dazu, dass das Volk das letzte Wort haben wird. Das Parlament ist gescheitert, jetzt sollte man das Volk entscheiden lassen“, sagte sie.

Ähnlich äußerte sich auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Angesichts des Ausmaßes der Niederlage Mays sei es nun an der Zeit, „die Kontrolle der britischen Öffentlichkeit zurückzugeben“, und zwar mittels eines zweiten Referendums.

Auch aus den Reihen der Konservativen gab es Stimmen für ein Referendum. Die Bürger sollten eine Chance bekommen, über den Deal, aber auch einen Verbleib in der EU abzustimmen, sagte der Tory-Mandatar Dominic Grieve.

EU will endlich Klarheit

Die EU fordert schnelle Ansagen aus London. Die 27 wollen endlich Klarheit über die Absichten der Briten. „Bitte, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt“, appellierte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), an das britische Parlament. Gleichzeitig bekräftigten EU-Politiker, dass sie keine Alternative zu dem abgelehnten Austrittsabkommen sehen und Nachbesserungen oder Zugeständnisse an London ablehnen.

Verschiebung bis 2020?

Die EU ist einem Bericht der Zeitung Times zufolge bereit, den Brexit bis 2020 zu verschieben. EU-Diplomaten bereiteten entsprechende Pläne vor und seien bereit, die Verhandlungen länger zu führen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Informanten. Eine Bestätigung aus Brüssel gab es dabei aber nicht.

Eine Verschiebung des Brexit ist aus der Sicht der französischen Regierung „rechtlich und technisch möglich“, wenn die britische Regierung sie beantrage, sagte Frankreichs Europa-Ministerin Nathalie Loiseau.

Auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würde den Briten – wenn nötig – Zeit lassen.

Hoffnung auf EU-Verbleib stirbt zuletzt

Österreich-Reaktionen: Van der Bellen will noch Chance auf Exit vom Brexit sehen — Kurz: Hand ausgestreckt

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das Nein des britischen Unterhauses zum Brexit-Vertrag als „bedauerlich“ bezeichnet und seine Hoffnung für die Möglichkeit eines Verbleibs Großbritanniens in der EU betont. Er hoffe, dass “die Tür für ‘remain’ noch offen ist”, die Entscheidung liege aber in den Händen der Briten. Die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Ausstiegs – ohne Vereinbarung – sei allerdings gestiegen. Am dringendsten sei es nun, den Österreichern im Vereinigten Königreich, den Briten in Österreich und Unternehmen „Klarheit und Sicherheit“ zu geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würde den Briten wenn nötig Zeit lassen, damit es nicht zu einem übereilten EU-Ausstieg kommt. Zwar sei das Brexit-Abkommen nach dessen Ablehnung nicht nachverhandelbar, betonte er am Mittwoch. Allerdings könnten in einer notwendigen Erklärung mit der EU noch Details geklärt werden. Kurz: „Die Hand bleibt weiter ausgestreckt.“ Ziel sei es, einen ungeordneten Ausstieg zu verhindern.

Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas sieht drei Möglichkeiten: „Entweder sie (die Briten, Anm.) stimmen noch einmal ab und es gibt doch noch eine Mehrheit für den Austrittsvertrag. Oder es gibt einen chaotischen Brexit ohne Vertrag.“ Letzteres wäre jedoch „mit Abstand die teuerste und schlechteste Variante für Großbritannien und die EU“. Die „sinnvollste“ Variante wäre, dass die Briten das Brexit-Verfahren abbrechen und entscheiden, doch noch EU-Mitglied zu bleiben.

Der EU-Spitzenkandidat der SPÖ, Andreas Schieder, hat die „konservativen und rechtspopulistischen Kräfte, die Großbritannien mit Lügen in die Krise geführt haben“, für das Nein des Unterhauses zum Brexit-Vertrag verantwortlich gemacht. In Österreich stehe die FPÖ, die “über viele Jahre immer wieder ein Öxit-Referendum forderte“, für eine solche Politik.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies diese „überflüssige Schuldzuweisung“ zurück und warf „Schieder und seine EU-Sozialisten“ vor, „anscheinend so lange abstimmen lassen, bis ihnen das Ergebnis passt“.

Die Neos sehen ein zweites Brexit-Referendum als mögliche Lösung, um nach dem Nein des britischen Parlaments zum EU-Austrittsvertrages „das völlige Absinken ins Chaos zu vermeiden“. Die Briten „sollten die Chance haben, kundzutun, ob die aktuelle britische Politik tatsächlich ihrem Willen entspricht“, so Neos- Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger.

Ähnlich äußerte sich der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler: Großbritannien sollte nun Zeit gegeben werden, um die Blockade zu lösen, um einen ungeordneten Brexit zu vermeiden. Auch er sieht in einem zweiten Referendum eine mögliche Chance.

OÖ auf No-Deal-Chaos vorbereitet

Oberösterreich stellt sich auf einen No-Deal-Brexit ein. „Falls das Risiko des ungeregelten Austritts eintreten sollte, müssen wir bereits vorher die gesetzlichen Maßnahmen ergriffen haben, um Chaos zu vermeiden“, so LH Thomas Stelzer (ÖVP) gestern. Anstatt einzelne Gesetze zu erneuern, lässt der Landeshauptmann ein Begleitgesetz vorbereiten, dass nur unter der Bedingung des „No Deal Brexit“ eintreten wird. Im Fall eines ungeregelten Austritts aus der EU wären beispielsweise die Dienstverhältnisse von Briten im öffentlichen Dienst zu beenden, zusätzlich würden auch die Berufsanerkennungsrechte in den Länderkompetenzen sowie die Sozialleistungen wegfallen.

„Um das zu vermeiden brauchen wir ein koordiniertes Vorgehen der Länder. Damit wir in Oberösterreich vorbereitet sind, werden wir rechtzeitig einen Initiativantrag im Landtag vorlegen, der uns auf den Fall eines Brexit ohne Austrittsabkommen vorbereitet“, so Stelzer. „Unser Ziel ist, dass wir sämtliche negativen Auswirkungen eines ungeregelten Austritts von Großbritannien aus der EU vorausschauend abfedern. Dafür bedarf es gesetzliche Begleitmaßnahmen in den Landeszuständigkeiten, wir wollen in Oberösterreich auf den Fall der Fälle vorbereitet sein“, erklärt Landeshauptmann Stelzer seine Beweggründe.