Ruf nach 2. Referendum wird lauter

Premierministerin Theresa May und die Brexit-Hardliner legen sich zwar weiter quer, doch der Ruf nach einer zweiten Volksabstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der EU wird lauter. Vizepremier David Lidington führte laut der Zeitung Mail on Sunday eine Serie von „Geheimgesprächen mit Abgeordneten der Labour Partei für die Bildung einer Koalition der Willigen für ein zweites Referendum“. Auch einer von Mays engsten Beratern, Gavin Barwell, soll entsprechende Pläne wälzen.

Der britische Politik-Analyst und Ex-Chef des Meinungsforschungsinstitutes YouGov, Peter Kellner, rechnet im APA-Gespräch damit, dass es nächstes Jahr zum zweiten Referendum kommen und dieses zugunsten eines EU-Verbleibs ausgehen wird.

Die Zeitung daily mail veröffentlichte schon einen möglichen Stimmzettel. Darauf sollen die Briten Ja oder Nein zum Brexit-Vertrag oder Verbleib in der EU ankreuzen.

Die oppositionelle Labour-Partei will alles tun, um bereits in den kommenden Tagen einen Parlamentsentscheid über das Abkommen zu erreichen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, ein Misstrauensantrag gegen die konservative Regierung könne Erfolg haben.

May, die beim jüngsten EU- Gipfel keine Änderungen am Vertrag erreicht hatte, zeigte sich am Sonntag unnachgiebig: „Das Parlament hat die demokratische Pflicht, das umzusetzen, wofür das britische Volk gestimmt hat.“ Scharf attackierte sie Ex-Premier Tony Blair. Dessen Forderung nach einem zweiten Referendum sei „eine Beleidigung des Amtes, dass er einst bekleidete und des Volkes, dem er einst diente“, so May.