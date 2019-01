Rumänien plant Klage gegen Indexierung der Familienbeihilfe

Der Widerstand gegen die seit Jahresbeginn geltende Indexierung der Familienbeihilfe für in Österreich arbeitende Ausländer mit in der Heimat verbliebenen Kindern wird nun konkretere: Rumänien erwägt mit Rückenwind aus Brüssel eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Kürzung der Familienhilfe sei „ein klarer Fall von Diskriminierung“, der gegen grundlegende Werte der EU verstoße, sagte Rumäniens Außenminister Teodor Melescanu. Rumänen in Österreich würden ihre Steuern und Abgaben wie jeder andere Arbeitnehmer auch entrichten, trotzdem würden ihre Kinder nun „bis zu 50 Prozent weniger Beihilfen“ erhalten. Rumänien werde ziemlich sicher „nicht der einzige Kläger“ bleiben werde, fügte Melescanu hinzu.

Das Familienministerium übte Kritik am gegenwärtigen EU-Vorsitzland. Für ein solches „wäre es eigentlich üblich, den Ansatz des honest broker (‘ehrlicher Makler’) zu verfolgen und sich möglichst neutral zu verhalten“, so das Ministerium, das die Forderung nach gleicher Leistung für gleiche Einzahlung als nicht gerechtfertigt erachtet. Die Familienbeihilfe werde nämlich durch Dienstgeberbeiträge und nicht den einzelnen Arbeitnehmer finanziert.

Dieses Argument zieht freilich in Brüssel ebenso wenig wie der Hinweis, dass die EU Großbritannien vor dem Brexit-Referendum genau eine solche Regelung zugestanden hatte. Dies sei aber nur eine „einzigartige Vereinbarung zwischen den Staats- und Regierungschefs“ gewesen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag. Sie verkündete eine Prüfung der Indexierung, nahm freilich deren Ergebnis gleich vorweg: „Die Indexierung ist laut EU-Recht nicht erlaubt“, so die Sprecherin.

Von der Indexierung sind 125.000 Kinder betroffen, in Rumänien allein rund 14.000. In Zukunft gibt es dort für ein Kind (bis zwei Jahre) nur noch 56,20 Euro österreichische Familienbeihilfe monatlich statt bisher 114 Euro; für 3-9-Jährige sind es nun 60,10 statt 121,90 Euro.