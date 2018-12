Rumänische Bankomatdiebe: Der Organisator saß in Linz

LINZ — Ein großer Schlag gegen eine rumänische Verbrecher-Organisation, auf deren Konto heuer schon bis zu 14 Bankomat-Einbrüche und Diebstähle in Oberösterreich gehen sollen, ist der Polizei geglückt: Sieben Männer wurden festgenommen. Der Organisationschef der Bande war in Linz ansässig und dirigierte die extra für die Taten angereisten Rumänen zu den Tatorten.

„Das war ein wesentlicher Schlag gegen die organisierte Kriminalität“, lobten Landeskriminalamtsleiter Gottfried Mitterlehner und Chefinspektor Roland Frühwirth die Kooperation der mitwirkenden Polizeieinheiten und der Staatsanwaltschaft Steyr in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz. Heuer wurden im Bundesland bereits 19 Bankomat-Diebstähle begangen, im Vorjahr habe es lediglich neun gegeben, berichtete Frühwirth. Deswegen habe die Polizei intensiv ermittelt und erntete Anfang dieser Woche die Früchte, obwohl zwei Taten in einer Nacht die Ermittler überrascht hätten.

Wie berichtet, waren in der Nacht auf Dienstag in Asten (Bezirk Linz-Land) und in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) Bankomaten aus der Verankerung gerissen worden. Dabei wurde auch Alarm ausgelöst. „Wir waren vorbereitet und haben inklusive eines Hubschraubers alles eingesetzt“, sagte Frühwirth. Bei der Alarmfahndung waren 120 Beamte im Einsatz. Sie konnten beide Tätergruppen früh stören. Schlag auf Schlag wurden in der Folge auch die Festnahmen durchgeführt. Insgesamt sieben Männer sind in Haft. Darunter auch der Organisator. Ein Rumäne, der in Linz lebte und von hier aus die Tatorte auskundschaftete und in der Folge die Täter dorthin lotste.

Der Schaden bei Bankomat-Diebstählen sei enorm, liege bei jeder Tat im zwei- bis dreistelligen Tausender-Bereich, gab Mitterlehner an. Der Beutebetrag könne sich im fünfstelligen Bereich bewegen.