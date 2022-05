Rund 100 Feuerwehrleute bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Ein Waldbrand in Neusiedl in der Gemeinde Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt) hat in der Nacht auf Mittwoch den Einsatz von rund 100 Mitgliedern von neun Feuerwehren gefordert.

Nachdem Löschleitungen im unwegsamen Gelände errichtet worden waren, wurden die Flammen nach Angaben des Bezirkskommandos rasch unter Kontrolle gebracht. Das Feuer hatte eine Fläche von rund einem Hektar erfasst.

Das betroffene Gebiet wurde am Mittwoch von einem mit Wärmebildkamera ausgestatteten Polizeihubschrauber überflogen. Dabei wurden laut Bezirkskommando Glutnester entdeckt. Die diesbezüglichen Nachlöscharbeiten waren am Mittwochvormittag im Gange.