Rund 60.000 Besucher sahen geschreddertes Banksy-Werk

Das geschredderte Bild “Girl with Balloon” alias “Love is in the Bin” des Street-Art-Künstlers Banksy hat im Museum Frieder Burda in Baden-Baden fast 60.000 Besucher angelockt. Das seien deutlich mehr als erwartet, teilte das Museum am Montag mit. Das Banksy-Werk war dort erstmals seit seiner spektakulären Zerstörung vier Wochen lang in der Öffentlichkeit zu sehen.

Viele Besucher seien von weit her angereist, teilte das Haus mit. Fast die Hälfte der knapp 60.000 Gäste habe in dieser Zeit auch die gleichzeitig – und immer noch – laufende Ausstellung “Die Brücke” besichtigt. Die andere Hälfte sei nur für das Banksy-Bild gekommen. Es wandert nun weiter in die Staatsgalerie Stuttgart.

“Girl with Balloon” hatte sich im vergangenen Herbst während einer Versteigerung beim Auktionshaus Sotheby’s vor aller Augen mithilfe eines eingebauten Mechanismus zur Hälfte selbst zerschnipselt. Die andere Hälfte blieb heile und steckt noch unversehrt im Rahmen. Seitdem heißt das Werk “Love is in the Bin” (“Die Liebe ist im Eimer”). Eine Sammlerin hatte es kurz vor der Zerstörung für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro ersteigert.