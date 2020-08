Rund 700 Corona-Testungen beim Happel-Stadion absolviert

Das Coronavirus-Testcenter am Vorplatz des Ernst-Happel-Stadions in Wien war am Sonntag – also dem ersten Tag – mit riesigem Andrang konfrontiert. Insgesamt wurden 698 Testungen dort absolviert, wie ein Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Montag berichtete. Die Einrichtung war angesichts der großen Zahl an Menschen länger als geplant, nämlich bis 1.30 Uhr, geöffnet.

Beim Stadion können sich zurückgekehrte Kroatien-Urlauber ab sofort kostenlos auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen. Eine Voranmeldung ist nicht möglich. Man müsse lediglich glaubhaft machen, dass man aus Kroatien zurückgekehrt sei, wurde betont. Gedacht ist die provisorische Einrichtung für Personen mit Hauptwohnsitz in Wien. Diese können noch bis Freitag vorbeikommen. Die Station hat im Regelbetrieb von 6.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Schon nach kurzer Zeit wurde die Zahl der offenen Teststraßen von zwei auf fünf erweitert. Wie viele der dort nun untersuchten Personen infiziert sind, ist noch nicht bekannt. Das temporäre Corona-Zentrum kann mit dem Auto besucht werden, für Personen, die kein Fahrzeug besitzen, wurde ein “Walk-In” eingerichtet. Dort wird gebeten die nötigen Abstände einzuhalten und einen eigenen Mund-Nase-Schutz mitzubringen.

Wer Krankheitssymptome verspürt, soll das Stadion jedoch meiden – und stattdessen die Telefonnummer 1450 wählen. In diesem Fall erfolgt die Testung zu Hause. Beim Ernst-Happel-Stadion wird übrigens der neue Gurgeltest angewendet, daher darf zwei Stunden vor der Testung nichts mehr gegessen werden.