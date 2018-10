Runder Tisch zur Pflege

„Es ist erfreulich, dass die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer relevante Einrichtungen zu einem runden Tisch eingeladen hat, um Strategien zur Absicherung der Pflege zu entwickeln. Besonders erfreulich ist, dass viele der Strategien sich mit den OÖVP-Vorschlägen decken“, sagte OÖVP-Sozialsprecher LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. Er erwarte, dass im Unterausschuss Pflege, der Mitte Oktober startet, bereits erste konkrete Ergebnisse verabschiedet werden können. Laut einer aktuellen Erhebung werden in der Altenbetreuung in OÖ bis zum Jahr 2025 rund 1600 zusätzliche Personaleinheiten benötigt. Bei den Gesprächen am runden Tisch in Linz — mit dabei u. a. die ARGE Altenheime, die ARGE Mobile Dienste, die Altenheim-Implacement-Stiftung, Vertreter/innen der Schulen für Sozialbetreuungsberufe sowie das AMS OÖ— ging es um die Öffnung des AMS-Fachkräftestipendiums für die Fachsozialbetreuer Altenarbeit, um den Start des Pilotlehrgangs „Junge Pflege“, um rechtliche Möglichkeiten für flexible Ausbildungsformen sowie die Installierung einer Koordinationsstelle beim Amt der Landesregierung. LR Gerstorfer (SPÖ) will „bis Ende des Jahres erste Ergebnisse zu den einzelnen Themenkreisen vorlegen“.